Infografik In der Infografik finden Sie mehr Details zum Gehalt eines Personaldisponenten. Bild: Personalmagazin

Was verdient ein Personaldisponent? Der "Vergütungs-Check" gibt Auskunft. In Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Compensation Partner stellt das Personalmagazin einmal im Monat die Gehälter in den zentralen Tätigkeitsfeldern des Personalwesens vor.

Das Durchschnittsgehalt eines Personaldisponenten reicht je nach Unternehmensgröße von 28.454 (unteres Quartil) bis 39.665 Euro (oberes Quartil) inklusive Zusatzleistungen.

Zusatzleistungen für den Personaldisponenten

Überstunden werden im Mittel mit 1.301 Euro pro Jahr vergütet. Rund 24 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien. Für knapp 14 Prozent gibt es eine betriebliche Altersversorgung und sechs Prozent bekommen sonstige Leistungen. Ein Firmenwagen steht rund 20 Prozent der Berufsgruppe zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen zum Gehalt als Personaldisponent finden Sie in der Infografik "Das verdient ein Personaldisponent".