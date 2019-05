Recruiting Convent: Großes Spektakel für Recruiter

Der Recruiting Convent, zum zweiten Mal ausgerichtet von Territory Embrace, bot ein Spektakel mit Festival-T-Shirts, Live-Musik und Street-Food. Damit hat sich das Event deutlich von seinem Ursprung als Fachkonferenz für Experten in Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing entfernt.

Zehnmal hatte Professor Christoph Beck von der Hochschule Koblenz den Recruiting Convent als Fachkonferenz für Experten im Bereich Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing veranstaltet. 2018 erfolgte die Staffelübergabe an Gero Hesse von Territory Embrace und die Neuausrichtung mit Event-Charakter am Veranstaltungsort Boui Boui Bilk, einer ehemaligen Schraubenfabrik in Düsseldorf.

Recruiting Convent: Die Fachkonferenz wird zum HR-Festival

Dieses Jahr legte der Veranstalter nochmals nach: Musiker Jan Delay, Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen und Moderator Ralph Caspers zählten zu den Top-Acts. Es gab eine Detox Oase, einen Merchandise-Bulli, Street-Food und Live-Musik von der Band Onkel Berni. Zusätzlich stellten zahlreiche Partner und Sponsoren ihre Produkte und Dienstleistungen vor und in einem "Techwalk im Graffitigang" präsentierten sich HR-Startups. Der Recruiting Convent wurde zum #RC19-Festival.

Thema waren die Auswirkungen der Digitalisierung

Das alles zog ein vornehmlich jüngeres Publikum an. Mit rund 500 Teilnehmern kamen nahezu doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr. Diese befassten sich unter dem Motto "Me, Myself & I" vornehmlich mit den Auswirkungen der Digitalisierung und Individualisierung auf die Arbeitswelt. Es ging um die Frage "Wie verändert künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag?" (Moderator Ralph Caspers, Professorin für Roboterpsychologie Martina Mara, Bodyhacker Dr. Patrick Kramer) und um Ängste vor künstlicher Intelligenz (Musiker Jan Delay).

Trotz Spektakel findet sich auch Substanz

Vielleicht gingen die Vorträge und Workshops mit Substanz bei all den bekannten Namen und dem Event-Spektakel etwas unter. Aber es fanden sich einige spannende Inhalte. Kerri Arman, Vice President Talent Acquisition bei Adidas, gab Einblicke in die Karrierewelt ihres Unternehmens. Cawa Younosi, HR Director Germany bei SAP, zeigte auf, dass Teilzeit für alle, Jobsharing und Jobrotation funktionieren. Kerstin Wagner, Head of Global Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn, erläuterte, wie 600 Pioniere in einem Jahr eine Kleinstadt rekrutieren.

Die Teilnehmer diskutierten mit Dr. Kevin-Lim Jungbauer und Caroline Kastner von Beiersdorf über sinnvolle Schritte im Trainee-Recruiting und mit Queb-Mitgliedern über notwendiges Umdenken bei der Beschäftigung von Freiberuflern.

Queb-Award für die beste HR-Tech-Innovation 2019

Der Queb-Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting beteiligte sich als Partner der Veranstaltung nicht nur aktiv am Vortragsprogramm, sondern verlieh auch die Queb-HR-Innovation-Awards 2019: 29 Bewerbungen von Unternehmen, Start-ups und Agenturen waren eingegangen. 13 Juroren hatten eine Vorauswahl vorgenommen und fünf Finalisten stellten sich in kurzen Pitchs der finalen Abstimmung durch das Publikum. In der Kategorie Startups ging der diesjährige Award an Verlingo, einen Anbieter für digitale Services für HR und Recruiting. In der Kategorie Grown-ups siegte die Initiative "Telekom Botschafter".

Mittelständler gehen zu wenig auf Bewerberwünsche ein

Auf dem #RC19 wurden zudem die Ergebnisse der Studie "Arbeitgeber Mittelstand: Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung" von Professor Christoph Beck von der Hochschule Koblenz, Potentialpark und Territory Embrace vorgestellt. 300 Unternehmen wurden untersucht, zusätzlich wurden 3.320 Studierende und Absolventen zu ihren Informationsbedürfnissen befragt. Auf diese gehen die Mittelständler bislang zu wenig ein, stellte die Studie fest. So wünschen sich sehr viele Kandidaten, dass in Stellenausschreibungen eine Bewerbungsfrist angegeben wird (Platz sieben auf der Wunschliste), aber nur vier Prozent der Unternehmen nennen eine Bewerbungsfrist. Viele Bewerber möchten zunächst etwas über einen typischen Tagesablauf im Job erfahren (Platz neun auf der Wunschliste), aber nur bei einem Prozent der Unternehmen findet sich eine Angabe. Infos zum Bewerbungsprozess (Platz elf auf der Wunschliste) finden sich in keiner einzigen der untersuchten Stellenanzeigen.

Die nächste Veranstaltung, #RC20, findet am 13. und 14. Mai 2020 an einem neuen Veranstaltungsort im Rheinland statt. Das Boui Boui Bilk wird dann abgerissen sein. Das Motto im nächsten Jahr lautet: "Soak Up the Sun".