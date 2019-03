Zum Auftakt der New Work Experience 2019 konnten die Teilnehmer zusammen mit dem Hamburger Chor Monteverdi die "Ode an die Freude" singen.

Neue Impulse, neue Preisträger, neue Arbeit: Mit der Konferenz "New Work Experience 2019" (#NWX19) hat sich die Xing SE als Treiber für die Zukunft der Arbeit positioniert. Szene-Größen wie Ricardo Semler und Frédéric Laloux haben dort ihre Erkenntnisse zu Praxis und Theorie von New Work geteilt.

Im großen und kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie, in zwei weiteren Veranstaltungsräumen und noch auf einer Barkasse auf der Elbe war am 7. März auf der "New Work Experience" ein breites Programm mit verschiedenen theoretischen Impulsen und vielen Praxisbeispielen geboten. Die Vorträge in großer Runde waren meist im klassischen Stil gehalten. Schon beim Vorabendevent konnten die Teilnehmer in kleiner Runde ein paar Impulse aus Vorträgen und Workshops mitnehmen.

In ausführlichen Kaffeepausen, in kleinen Meetings und bei der anschließenden Aftershow-Party hatten die rund 1.800 Besucher reichlich Raum für den persönlichen Austausch - auch wenn die bewusst ungezwungene Atmosphäre durch das zu Beginn ausgesprochene Duz-Gebot und Krawatten-Verbot zuweilen dann doch etwas verkrampft wirkte. In manchen Workshops rutschte den Referierenden auch zeitweilig sehr wohl ein "Sie" heraus.

Insgesamt waren 40 Speaker eingeladen, mit Frédéric Laloux und Ricardo Semler traten zwei internationale Vorreiter für neue Organisationsstrukturen, Hierarchieabbau und selbstorganisiertes Arbeiten auf, die beide nur selten in Deutschland zu hören sind.

Hierarchieabbau schon seit 30 Jahren

Ricardo Semler übernahm 1982 das Unternehmen Semco von seinem Vater und etablierte mitarbeitergetriebene Führung – ohne Anwesenheitspflicht, Businesspläne und Personalabteilung. Semler hat sich inzwischen aus dem aktiven Geschäft von Semco Partners zurückgezogen und will mit der Lumiar School radikale Unternehmensdemokratie in die Früherziehung bringen. Er erzählte von seinen persönlichen Erfahrungen bei der Einführung neuer Managementpraktiken und machte den Anwesenden Mut, selbst auch neue Ansätze auszuprobieren. "Wer das Unbekannte sucht, wird eine großartige Welt finden."

New Work ist mehr als ein agiles Toolset

Frédéric Laloux präsentierte seine Vision von New Work in einer der zentralen Keynotes der "New Work Experience". Er bezog sich dabei stark auf die Ideen, die er bereits im Buch "Reinventing Organizations" entwickelt hatte. Außerdem distanzierte sich Laloux von einem Verständnis, das New Work als Werkzeugkasten mit verschiedenen Tools zur agilen, flexiblen oder Innovationen Zusammenarbeit begreift. Für Laloux ist New Work vielmehr ein neues Weltbild - ein Weltbild in dem Unternehmen und Organisationen nicht mehr als Maschinen gedacht werden und nicht mehr nach Funktionalität und Effektivität beurteilt werden, sondern als organische Strukturen, die sich durch Eigenverantwortung und Zusammenwirken ständig weiterentwickeln.

Teams, Unternehmen und Initiativen ausgezeichnet

Bei der Veranstaltung wurde auch der New Work Award in drei Kategorien verliehen: "New Worker", "Teams" und "Unternehmen". Mehr über die Gewinner des New Work Award 2019 lesen Sie hier.