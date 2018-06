Frank Lobert Bild: C&A

Frank Lobert ist seit kurzem Unit Leader Human Resources beim Modeunternehmen C&A. Er kommt von der Parfümerie Douglas, wo er zuletzt die Personalbetreuung in der Servicezentrale und in den Geschäftseinheiten eCommerce, IT und Logistik verantwortete.

Bei C&A begleitet Lobert personalrelevante Themen und Projekte und ist in Deutschland für die HR-Partner und für das Recruiting Team verantwortlich. Er berichtet in der neuen Funktion an Birgit Miesch, Director HR C&A Deutschland.