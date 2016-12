21.11.2012 | Personalie

Michael Olbermann

Bild: Hymer AG

Michael Olbermann ist seit Kurzem Personalleiter bei Niesmann + Bischoff, einer Marke der Hymer AG. Er verantwortet die Personalarbeit am Standort Polch.

Olbermann ist zudem im Konzernverbund in standortübergreifenden HR-Themen engagiert. Die Position in Polch wurde neu geschaffen und ist mit mehr Kompetenzen versehen. Olbermann (45) war zuvor bei der Leifheit AG als HR Business Partner beschäftigt. Bei der Hymer AG arbeiteten im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2011/2012 in Europa rund 2.800 Mitarbeiter.