Thomas Schonscheck Bild: Adler Werbegeschenke

Thomas Schonscheck ist seit dem 1. Oktober als Human Resources Director EMEA (Europe, Middle East, Africa) bei der Adler Vertriebs GmbH & Co. Werbegeschenke KG tätig. Der 48-Jährige ist unter anderem für die Europazentrale in Saarbrücken verantwortlich.

In der saarländischen Landeshauptstadt beschäftigt das amerikanische Familienunternehmen rund 500 deutsche sowie französische Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktion. Neben der Personalarbeit in der Zentrale ist Schonsteck auch für den Standort in Cardiff sowie für die Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten zuständig.

Zuvor arbeitete er acht Jahre lang bei der Manpower GmbH & Co. KG und stand dort deutschlandweit für die Personalvermittlung in der Verantwortung. Weitere berufliche Stationen waren die PMD Moden Handels GmbH und die Reno Versandhandels GmbH, wo er ebenfalls die Position des Personalleiters inne hatte. Parallel dazu war er im Vorstand des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister aktiv.