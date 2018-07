Juliane Schön ist seit Kurzem Head of Human Resources beim Berliner Technology Start-Up Pressmatrix. Die Position wurde neu geschaffen.

Juliane Schön ist seit Kurzem Head of Human Resources beim Berliner Technology Start-Up Pressmatrix. Die Position wurde neu geschaffen.

Schön berichtet direkt an den CEO der Gesellschaft, Daniel Hoepfner. Sie war zuletzt HR Business Partner bei der Chal-Tec GmbH in Berlin und Head of HR bei Glossybox, ebenfalls in der Bundeshauptstadt.

Die Pressmatrix GmbH hat sich auf den Bereich Digital Publishing spezialisiert.