Marc Wagner wechselt zum IT-Dienstleister Fiducia und GAD

Bild: Marc Wagner/Fiducia und GAD Marc Wagner hat angekündigt, zum 18. Mai bei der Fiducia und GAD eine neue Stelle anzutreten.

Am 18. Mai wechselt Marc Wagner vom Beratungsunternehmen Detecon International zur Fiducia und GAD IT AG. Wagner soll sich bei dem IT-Dienstleister um die Mitarbeiterservices kümmern. Arbeitsdirektor Jörg Staff holt sich damit einen anerkannten New Worker ins Team.