Die HR-Night 2017: Am 19. September trifft sich die HR-Szene in der Kölner Event-Location "Wolkenburg".

Bild: Wolkenburg Die HR-Night 2017: Am 19. September trifft sich die HR-Szene in der Kölner Event-Location "Wolkenburg".

Netzwerken, unterhalten, feiern: Bereits zum dritten Mal findet die "HR Night" am 19. September statt - wie gewohnt, im Anschluss an den ersten Messetag der "Zukunft Personal". Der Austragungsort der Netzwerk-Party für Personaler ist erneut die Event-Location "Wolkenburg" in Köln.

Netzwerken, unterhalten, feiern: Bereits zum dritten Mal findet die "HR Night" am 19. September statt - wie gewohnt, im Anschluss an den ersten Messetag der "Zukunft Personal". Der Austragungsort der Netzwerk-Party für Personaler ist erneut die Event-Location "Wolkenburg" in Köln.

Regelmäßige Besucher der "Zukunft Personal" waren vielleicht schon mal vor Ort, neue Gäste der Fachmesse können sie nun kennenlernen: Die "HR Night 2017" findet auch in diesem Jahr wieder am ersten Messeabend in der Kölner "Wolkenburg" statt (hier lesen Sie unseren Vorbericht zur "Zukunft Personal 2017").

Der Netzwerk-Event, den das Personalmagazin als Medienpartner unterstützt, steigt am 19. September zum dritten Mal.

HR Night 2017: Szenetreff in der Wolkenburg

Der Kerngedanke ist dabei von Beginn an unverändert: Auch diesmal setzt der Organisator, Blogger und Berater Henner Knabenreich, wieder voll auf den ungezwungenen Austausch in lockerer Atmosphäre. Durch die Mischung aus netzwerken, unterhalten und feiern kann jeder auf seine Art die Eindrücke des Messebesuchs verarbeiten.

Die HR Night steht an: Diesmal steigt die HR-Netzwerk-Party am 19.9. – im Anschluss an den ersten Tag der #ZP17. Click to tweet

Schon bei der ersten Auflage der "HR Night" im Jahr 2015 war viel los, denn bereits zur Premiere der Networking-Party waren 360 HRler gekommen. Ein Jahr später bei der "HR Night 2016" waren es dann bereits rund 600 Gäste. Inzwischen ist die HR-Party in Köln also wohl kein Geheimtipp mehr, sondern eher ein beliebtes Szenetreffen.

Netzwerken und gemeinsam feiern

Für die passenden Rahmenbedingungen ist damit gesorgt und so dürfte jeder das vorfinden, wonach ihm der Sinn steht: Es gibt eine Tanzfläche mit Partymusik oder auch eine spezielle "Connect Area", in der sich die Gäste abseits des Rummels unterhalten können. Allein bleiben wird jedenfalls niemand – auch dafür hat Knabenreich gesorgt: Wer möchte, kann nämlich das Speednetworking-Angebot nutzen, um vor Ort schnell ins Gespräch zu kommen.

Dem Erfahrungsaustausch mit anderen HR-Verantwortlichen steht also nichts im Wege.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, die Details zur Anmeldung und einige Impressionen aus den vergangenen Jahren.