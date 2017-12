Die Holding-Geschäftsführer der Haufe Group, Markus Reithwiesner (2. v. l.) und Birte Hackenjos (2. v. r.), bei der Preisverleihung in Berlin Bild: Vogel Business Media GmbH & Co. KG

Der Award "Digital Transformer of the Year" in der Kategorie "Medien" wurde in Berlin an die Haufe Group verliehen. Der Preis zeichnet Unternehmen aus, die sich in der digitalen Transformation in Deutschland besonders hervorgetan haben.

Mit der Initiative „Digital Transformer of the Year“ wollen die Unternehmensberatung Mediate, die Steinbeis School of Management + Innovation und das Fachmedienhaus Vogel Business Media Transformationserfolge sicht- und vergleichbar machen, um in anderen Unternehmen die Begeisterung zu stärken, digitale Transformationsprozesse voranzutreiben. In der Kategorie "Medien" wurde die Haufe Group mit dem in diesem Jahr erstmals vergebenen Preis ausgezeichnet und setzte sich gegen die Mit-Nominierten Axel Springer und Ströer durch.

Bei der Preisverleihung in Berlin würdigte Prof. Dr. Katharina Hölzle, Inhaberin des Lehrstuhls für Innovationsmanagement und Entrepreneurship an der Universität Potsdam, besonders die Frühzeitigkeit und Konsequenz der Transformation der Haufe Group. Die Transformationsgeschichte des Unternehmens zeige, dass es nicht allein darum gehe, Fachinhalte aus dem Printgeschäft ins Digitale zu überführen, sondern sich radikal neu zu erfinden und am Kundenverhalten zu orientieren. Neben den Produkten habe die Haufe Group den Wandel in ihrer Infrastruktur, ihren Prozessen und der Unternehmenskultur stets vorangetrieben. Sich so immer wieder selbst in Frage zu stellen, beweise Mut. Dieser Neuerfindungsgeist zeichne einen Vorreiter der digitalen Transformation aus.

Grundlage für die Ermittlung der Digital Transformer des Jahres 2017 war eine branchenübergreifende Online-Befragung unter 1.100 Fach- und Führungskräften. Neben einem Stimmungsbild zum Grad der digitalen Transformation in Deutschland gaben die Teilnehmer Vorschläge ab, welche Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche Vorreiter bei der digitalen Transformation ist. Eine fünfköpfige Expertenjury bewertete die so entstandene Shortlist und wählte die Preisträger aus.

Die Haufe Group hat sich seit den 90er Jahren vom Fachverlag für Loseblattwerke und Fachbücher zu einem Software- und Lösungsanbieter gewandelt. Das Unternehmen erwirtschaftet heute 95 Prozent seines Umsatzes mit digitalen Produkten und Services und berät Kunden bei deren Transformation.