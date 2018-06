Gabriele Fanta Bild: Mc Donald's Deutschland

Die Position Director Human Resources bei McDonald's Deutschland ist seit Kurzem mit Gabriele Fanta besetzt. Sie verantwortet die strategische Steuerung von Projekten der Personalabteilung sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen HR-Fachbereiche im Tagesgeschäft.

Fanta wird in dieser Funktion eng mit dem Bundesverband der Systemgastronomie (BDS) und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zusammenarbeiten. Am Hauptsitz des Unternehmens in München berichtet sie in ihrer Position direkt an Personalvorstand Wolfgang Goebel.

Fanta war zuletzt als Director bei ENBW für die interne Unternehmenskommunikation zuständig. Davor betreute sie als Vice President den Bereich Communications Processes and Controlling bei der Eon AG. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der Daimler-Chrysler AG und war dort in verschiedenen Positionen im Marketing und in der Kommunikation tätig.