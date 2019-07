Wissenschaftler und Berater

Wer sind die Wissenschaftler, die als Forscher exzellent sind und gleichzeitig Einfluss auf die HR-Praxis nehmen? Welche Berater stehen für innovative Konzepte, die die Unternehmen voranbringen? Unter den 40 führenden HR-Köpfen würdigt die Redaktion des Personalmagazins elf Wissenschaftler aus der Psychologie, der Soziologie, der Betriebswirtschaftslehre und den Rechtswissenschaften sowie zwölf Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Verbands­vertreter.

Wer sind die Wissenschaftler, die als Forscher exzellent sind und gleichzeitig Einfluss auf die HR-Praxis nehmen? Welche Berater stehen für innovative Konzepte, die die Unternehmen voranbringen? Unter den 40 führenden HR-Köpfen würdigt die Redaktion des Personalmagazins elf Wissenschaftler aus der Psychologie, der Soziologie, der Betriebswirtschaftslehre und den Rechtswissenschaften sowie zwölf Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Verbands­vertreter.

#40Köpfe: Die Wissenschaftler

Torsten Biemann: Der nüchterne Empiriker

Die Publikationen von Professor Torsten Biemann sind für Praktiker manchmal nicht angenehm. Gerne greift er weitverbreitete Überzeugungen auf und überprüft diese auf empirische Evidenz; er betreibt eigene Forschung oder erstellt Metaanalysen, in denen er, meist zusammen mit Kollegen, den Forschungsstand zusammenfasst. „Gender-Diversity hat keinen Einfluss auf den Unternehmenserfolg“, lautet ein Ergebnis seiner nüchternen Analysen. Mit dieser Feststellung möchte er das Ziel, Chancengleichheit zu erreichen, keinesfalls infrage stellen. Vielmehr plädiert er dafür, normative Zielvorstellungen nicht mit falschen Fakten zu vermischen. Biemann hat BWL und Psychologie studiert und an der Universität Mannheim den Lehr­stuhl für Allgemeine Betriebs­wirtschafts­lehre, Personal­management und Führung inne. Seine Vision ist es, dass sich HR-Manager bei ihren Entscheidungen stärker auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Deshalb macht er sich auch für „People Analytics“ stark, stellt aber trocken fest: Die Praktiker reden viel darüber, wenden es aber kaum an.





Heike Bruch: Die Influencerin

„Meinungsführer sind informelle Leader – sie exponieren sich, stehen für Ideen ein, versuchen, andere für Change zu gewinnen. Und sie haben eine persönliche Autorität, die sich auf gute Beziehungen, Anerkennung und Beliebtheit stützt.“ So definierte Heike Bruch, Professorin an der Universität St. Gallen, das Phänomen „Influencer“. Und genau diese Definition trifft auf sie selbst zu. Sie ist als Influencerin für Leadership-Themen aktiv – als Rednerin und in den sozialen Medien. Zuletzt fiel sie vor allem mit ihren Beratungsprojekten auf, doch ihre wissenschaftlichen Beiträge haben weiterhin einen exzellenten Ruf. Das belegen ihre Veröffentlichungen in A-Journals.





Stephan Fischer: Der Praxisbegleiter

Der Professor für Personalmanagement und Organisationsberatung an der Hochschule Pforzheim fühlt den Unter­nehmen in der Transformation auf den Zahn und entwickelt mit ihnen gemeinsam auf Basis empirischer Forschung neue Lösungsansätze. Seine Steckenpferde sind die Themen Agilität und Ambidextrie. Zuletzt untersuchte er in einer groß angelegten Studie die Rolle von HR in den komplexen Transformations­prozessen eines Softwarekonzerns. Mit einem daraus resul­tierenden erweiterten Business-Partner-Konzept als Netzwerk, das über HR hinausgeht, tritt der FH-Professor und alleinerziehende Vater in große Fußstapfen und kann mit Kollegen an Universitäten durchaus mithalten. Auch auf den Bühnen der Szene ist der Juryvorsitzende des HR Innovation Awards präsent – unter anderem auf seiner eigenen Veranstaltung „Business meets Science“.





Rüdiger Kabst: Der Entrepreneur

Als die „Garage 33“ ihr erstes Jubiläum feierte, war Rüdiger Kabst mächtig stolz: 35 Start-ups wurden im Umfeld der Digitalisierung gegründet. Der Professor, der seit Jahren das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn leitet, hat das Innovationsquartier „Garage 33“ mit ins Leben gerufen, um Start-ups und disruptive Geschäftsansätze in Unternehmen zu fördern. Kabst verfügt in Paderborn über einen großen Lehrstuhl und zählt zu den forschungsstärksten Betriebswirten im Land. Unternehmertum ist sein Thema. Er macht sich dafür stark, dass sich HR-Manager als HR-Intrapreneure verstehen und Aufgaben übernehmen, für die vielfach Chief Digital Officers eingestellt werden. Kabst fordert sie dazu auf, den Mut zu haben, Bestehendes zu hinterfragen, Experimente zu starten und eine Innovationskultur zu fördern.





Uwe P. Kanning: Der Levitenleser

Im dritten Buch Mose, auch Levitikus genannt, finden sich Verhaltensregeln für Priester. Früher wurden sie im Kloster verlesen, meist mit anschließenden Strafpredigten. Professor Uwe P. Kanning von der Hochschule Osnabrück liest heute den Personalern mit seinen Vorträgen und Publikationen die Leviten. Er würde sich aber nie anmaßen, mit einem Regelwerk vor den Personalern aufzutreten. Der Psychologe verpackt den Tadel in wissenschaftliche Fakten, umschlungen von einem Band aus spitzzüngigen Kommentaren. Zuletzt hat sich Kanning stark in die Debatte um die Wissenschaftlichkeit von Sprachanalysen eingebracht und war gefragter Zitatgeber zum Thema „künstliche Intelligenz in der Eignungsdiagnostik“. Damit hebt er sich deutlich von jenen Wissenschaftlern ab, die sich nicht trauen, den Praktikern mit Nachdruck auf die Füße zu treten.





Simone Kauffeld: Die Teambuilderin

Die Teamarbeit durchzieht das Werk und Wirken von Simone Kauffeld: Die Analyse von Teamarbeit gehört zu ihren Forschungsschwerpunkten, sie wendet die Erkenntnisse daraus aber auch auf ihr eigenes Team an der TU Braunschweig an – mit gut 30 Mitarbeitern führt sie inzwischen einen der größten Lehrstühle in der Arbeits- und Organisationspsychologie in Deutschland. Der wissenschaftliche Nachwuchs liegt ihr am Herzen. Zuletzt hat sie dies mit einem Forschungsprojekt zur Laufbahnplanung in der Wissenschaft unterstrichen. Ihre Mitarbeiter danken ihr das mit viel Engagement für neue Projekte – auch in den weiteren Forschungsschwerpunkten Kompetenz, Karriere und Coaching, Arbeitsgestaltung und Organisationsentwicklung. Die Professorin lässt sich dabei von Phänomenen aus der Praxis leiten, die sie am liebsten direkt in den Unternehmen einfängt. Ihre theoriegestützten Erkenntnisse leitet sie wieder an die Praktiker zurück. Das zeigt schon ihre enorme Liste an Veröffentlichungen: In den vergangenen beiden Jahren hat sie sechs Grundlagenbücher (mit-)herausgegeben, hinzu kommen zahlreiche Vorträge, Fachzeitschriften- und Buchbeiträge. Den Praxistransfer leistet sie zudem über Beratungsprojekte und ihr Unternehmen „Prof. Dr. Kauffeld & Lorenzo“. Auch hier ist die Teamarbeit Forschungs- und Anwendungsfeld: Psychologen arbeiten mit ITlern über Ländergrenzen hinweg virtuell zusammen. Die daraus entstehenden digitalen Tools unterlaufen so den direkten Praxistest.





Martin Kersting: Der Feinsinnige

Wissenschaftliche Exzellenz fußt auf detailorientierter Arbeit gepaart mit Leidenschaft für das Forschungsthema und die Praxis. Das kann man im Fall von Martin Kersting unterschreiben und zu seinen Stärken noch hinzufügen: Er hat ein Gespür für gute Qualität, das nicht spitzfindig, sondern feinsinnig zum Tragen kommt. Das hat der Psychologieprofessor von der Universität Gießen zuletzt im neu gegründeten Ethikbeirat HR Tech bewiesen. In diesem Kreis – aber nicht nur dort – ist er gefragter Ansprechpartner, wenn es um Methoden der Personaldiagnostik und deren ethische Vertretbarkeit geht. Dabei sind vorschnelle Wertungen oder überhebliche Abwertungen nicht sein Fall. Vielmehr äußert er sich zu Fachthemen immer abwägend und exakt. Mit seiner humorvollen, immer menschlichen Art kann er andere leise und beständig für sich und seine Argumente einnehmen. Als Vorsitzender des Diagnostik- und Testkuratoriums ist Kersting sozusagen die personifizierte DIN 33430.





Stefan Kühl: Der Provokateur

Professor und Provokateur: Stefan Kühl ist beides. Als Wissenschaft­ler an der Universität Bielefeld beschäftigt er sich mit der Soziologie von Organisationen, als Berater bei Metaplan mit der Strategie­entwicklung von Unternehmen, Verwaltungen und Ministerien. Dabei ist es seine ungewöhnliche Perspektive auf die Entwicklungen der HR-Welt, die ihn auszeichnet: Kühl blickt von oben auf die Dinge. Dadurch gelingt es ihm, eine kritische Distanz zu dem zu wahren, was im Management lediglich eine Mode ist – und dafür findet er mitunter deutliche Worte. Indem er provoziert, fordert er zur Selbstreflexion heraus. Wer dazu bereit ist, kann daran wachsen. Darin liegt eine große Chance und deshalb ist Kühl als Impulsgeber für Unternehmen so wichtig und wertvoll.





Jutta Rump: Die Wirksame

Zum siebten Mal ist Jutta Rump, Professorin an der Hochschule Ludwigshafen, auf der Liste der HR-Köpfe dabei. Nach wie vor ist sie einer der einflussreichsten Wissenschaftler im HR-Bereich. Sie ist omnipräsent in politischen wie wirtschaftlichen Kommissionen und Verbänden auf Bundes- und Länderebene. Ihr Fokusthema „Employability“ ist so aktuell wie nie und sie wirkt stets in die Unternehmen hinein – mit fundierten Impulsen und pragmatischen Handlungshilfen. Zuletzt hat sie mit Partnern ein IT-Tool für die strategische Personalplanung in KMU veröffentlicht.





Dirk Sliwka: Das Schwergewicht

Im „Center for Social and Economic Behavior“ stehen über 100 Laborplätze. Das ist einzigartig in der Hochschulforschung und Dirk Sliwka, Vorstandsmitglied an diesem Exzellenzzentrum der Universität zu Köln, ist darauf durchaus ein bisschen Stolz. Mit Laborexperimenten oder im Feld bei Unternehmen erhebt Sliwka mit seinem Forscherteam große Datenmengen, die Grundlage seiner Forschungsarbeit sind. Datenerhebung, Datenanalyse, Datenauswertung: Das ist der Alltag der Kölner HR-Forscher. Von daher überrascht es nicht, dass Sliwka sich vor kurzem zusammen mit Kollegen für „People Analytics“ stark gemacht hat. Sliwka, der vor 14 Jahren als damals jüngster BWL-Professor in Köln angefangen hat, steht wie kein anderer für den Wandel in der Betriebswirtschaftslehre mit HR-Ausrichtung.

Unter den Personalökonomen ist Dirk Sliwka, der bescheiden auftritt, das Schwergewicht. Er zählt zu den Forschungsstärksten Betriebswirten und sein Lehrstuhl verfügt mit drei Juniorprofessoren über ein großes Team, die aber alle – wie er betont – völlig autonom arbeiten. Er selbst sieht sich nicht als dirigierende Führungskraft, sondern als Talentmanager, der die besten Leute nach Köln lockt. Sliwka verkörpert damit den modernen Typus eines Lehrstuhlinhabers.

Teamarbeit spielt bei der empirischen Forschung in Köln eine große Rolle. Sliwka ist Teil der interdisziplinären Forschergruppe „Design and Behavior“. In seinem Spezialgebiet, den Anreizsystemen, arbeitet er beispielsweise mit Kollegen zusammen, die zu den Themen „Ungleichheit und Fairness“ oder „Wirtschaftsethik“ arbeiten. Über die empirische Forschung nähern sich die Personalökonomen, die lange als theorielastig galten, wieder der Praxis an. Dirk Sliwka, der seine experimentelle Forschung gerne zusammen mit Unternehmen betreibt, hat daran großen Anteil.





Gregor Thüsing: Der Präsente

Als Stimme der arbeitsrechtlichen Wissenschaft ist Professor Gregor Thüsing gesetzt. Der Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn zählt zu den sichtbarsten Professor auf diesem Gebiet. Ob in Publikumsmedien oder Fachzeitschriften: Thüsing gibt nicht nur stets und in kürzester Zeit zu unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Themen Auskunft. Er bringt vielmehr verschiedene Sachverhalte juristisch zielsicher auf den Punkt – intellektuell hochwertig, fachlich brillant und meist gewürzt mit einer angenehmen Prise rheinischen Humors. Ob Arbeitnehmerüberlassung, Vorstands- oder Betriebsratsvergütung, bAV, kirchliches Arbeitsrecht oder Datenschutz: Thüsing kann sich zu allen Bereichen des Arbeitsrechts äußern – sei es in kurzen Kommentaren, präzisen Gutachten oder ausführlichen Büchern. Sein Wort hat Gewicht. Auch rechtspolitisch ist er gefragt und gefühlt bei jeder Sachverständigenanhörung in den Bundestagsausschüssen eingeladen, bei der auch nur im Ansatz das Arbeitsrecht gestreift wird. Beispielhaft seien die Stellungnahme zur Brückenteilzeit oder jene im Zusammenhang mit Gesetzesanträgen zur Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns genannt. Neben Thüsing gibt es nur wenige Arbeitsrechtsprofessoren, die bei dieser Kombination aus Geschwindigkeit, Netzwerk, fachlicher Tiefe und Schlagzahl mithalten können.





#40Köpfe: Die Berater

Kai Anderson: Der Erfolgsmacher

Kai Anderson setzt für Beratungsprojekte ein Ziel, das von Beratern eher selten als Maßstab gilt: Spaß. Die Projekte sollen nicht nur ein Ergebnis für seine Kunden liefern, sondern den Beteiligten auch Spaß machen. Zur Unternehmenskultur der HR-Beratung Promerit, die er vor 20 Jahren mitgegründet hat, gehören neben lockeren Umgangsformen und dem guten Teamspirit ebenso das gemeinsame Feiern, bei dem Kai Anderson gerne bis in den frühen Morgen dabei ist. Der Wirtschaftsingenieur versteht es, Trends aufzuspüren und daraus Beratungskonzepte zu machen. Mit den Büchern „Agiles Unternehmen“ und „Digital Human“ hat er zwei vielbeachtete Bücher publiziert, die er gleichzeitig zum Ausbau seines Netzwerks eingesetzt hat. In den HR-­Etagen ist er mittlerweile bestens verdrahtet. Zusammen mit seinen Partnern hat er vor über einem Jahr „seine“ Beratung Promerit an die börsennotierte Unternehmensberatung Mercer verkauft und bislang dafür gesorgt, dass der Markenname Promerit und die Unternehmenskultur erhalten blieben. Der Vollblutunternehmer muss jetzt reporten, genießt dafür aber das internationale Parkett, das das neue Umfeld bietet.





Björn Gaul: Der Unkonventionelle

Der Spitzenanwalt im Arbeitsrecht geht Wege, die sich andere nicht trauen. Er hat ein Sabbatical genommen, tritt bewusst etwas kürzer und verzichtet da­rauf, bei jeder Veranstaltung aufzutreten oder alles in ausführlichen Beiträgen zu kommentieren. Das darf aber nicht missverstanden werden: Auch wenn es nach außen so scheint, als ob der Partner von CMS Hasche Sigle zuletzt weniger neue Impulse gesetzt hätte, so ist er dennoch weiterhin bei wichtigen aktuellen Themen aktiv. Dies zeigt etwa sein Engagement als Mitglied des Ethikbeirats HR-Tech, der sich mit Fragen zur künstlichen Intelligenz im HR-Umfeld beschäftigt. Daneben wirkt Gaul in zahlreichen Vereinigungen mit, zum Beispiel im Arbeitsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.

Die Expertise von Gaul ist unbestritten. Insbesondere im Bereich von Umstrukturierungen, Compliance und in der Beratung von Vorständen sowie Geschäftsführern genießt er einen exzellenten Ruf. Außergewöhnlich sind auch die Vorträge des außerplanmäßigen Professors an der Universität zu Köln, die auf den wichtigen arbeitsrechtlichen Tagungen des Landes nicht fehlen dürfen: Juristisch auf höchstem Niveau, lenkt er regelmäßig den Blick auf die Schwierigkeiten, die sich etwa bei der Umsetzung aktueller rechtlicher Vorgaben in der Praxis ergeben. Dabei sind seine Ausführungen nicht nur äußerst kurzweilig und lebendig vorgetragen, sondern vor allem gespickt mit klaren Hilfestellungen für die Umsetzung in der Praxis.





André Häusling: Der Beständige

Mit einem Lächeln im Gesicht die Rolle von HR neu erfinden – ohne dabei in Standardlösungen festzustecken oder in Methoden­feuerwerken auszuufern – dafür braucht es Durchhaltevermögen und die Offenheit, sich immer wieder auf Neues und Unge­wohntes einzulassen. André Häusling hat sich damit als beständiger Innovator und Agilitätsexperte bewiesen. Mit seinem Beratungs­unternehmen HR Pioneers und seinen Agile HR Conferences war Häusling der Erste, der das Thema für HR ernsthaft auf­bereitet hat. Auch mit Publikationen bringt er das Thema in die Praxis voran – zuletzt mit zwei Büchern zu agilen Organisationen. Damit bleibt der Pionier weiter vorne dabei.





Anna Kaiser und Jana Tepe: Das dynamische Duo

Die beiden Frauen aus Berlin gehören zu den Stars der Start-up-Szene, deren Einfluss heute bis in die Politik reicht. Alles fing 2014 mit einer Plattform für Jobsharing an, die insbesondere für Führungskräfte gedacht war. Als Doppelspitze verkörperten Anna Kaiser und Jana Tepe schon damals ihr Produkt und ihre Firma Tandemploy. Die Geschichte der beiden steht exemplarisch für viele Menschen, die flexibler arbeiten möchten und nach neuen Arbeitsformen suchen. Noch vor dem Aufkommen von „Working out Loud“ ließen die beiden die (HR-)Welt an ihrer Entwicklung und ihren Ideen für eine neue Arbeitswelt teilhaben – damit stehen sie auch für herausragendes Storytelling. Die nahbaren Gründerinnen brechen die Komplexität der digitalen Transformation auf das Motto „einfach machen“ herunter, das sie nicht nur predigen, sondern auch mit diversen Experimenten leben. So spielt die Jobsharing-Plattform inzwischen nur noch die Hintergrundmusik für größere Projekte. Die beiden vernetzen mit ihrer Software in Konzernen die Mitarbeiter auch zu Anlässen wie Mentoring, Onboarding, Shadowing, Working Circles, Projektarbeit, Lunchdates oder Mitfahrgelegenheiten. Auf Events der Personalerszene dürfen sie und ihr Kampf für eine bessere Arbeitswelt nicht fehlen. Ihren Einfluss machen sie aber auch anderweitig geltend: Während Jana Tepe schon 2017 mit Kanzlerin Angela Merkel beim Mittagessen über Transformationsprozesse in Unternehmen parlierte, sitzt Anna Kaiser mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Digitalrat und mischt außerdem im Ethikbeirat HR Tech mit. Beim Jobsharing haben die beiden kürzlich erneut als „Role Models“ die Sache geschaukelt: Jana Tepe ist Mutter geworden und kam nach drei Monaten Auszeit wieder flexibel in den Job zurück.





Sabine Kluge: Die Anstifterin

Die Ökonomin ist eines der prominentesten Gesichter der New-Work-Bewegung – und sie mischt die HR-Szene gehörig auf. Sechzehn Jahre lang war Sabine Kluge bei Siemens in der Personalentwicklung tätig, wo sie sich zuletzt mit sozialem Lernen und vernetztem Arbeiten beschäftigte. Für ihr radikales Organisationsdesign, das auf Selbstorganisation in der Fabrik setzt, wurde sie zusammen mit Robert Harms und Ronny Großjohann mit dem „Xing New Work Award 2018“ ausgezeichnet.

Als „@netzsabine“ hat sie die Chancen von Social Media schneller als andere erkannt. Sie stieg früh in die sozialen Netzwerke ein und baut inzwischen ihre gesamte Kommunikation darauf auf. Dafür wurde sie in den vergangenen beiden Jahren von Linkedin als „Top Voice“ ausgezeichnet.

Kluge war bei Siemens diejenige, die „Working Out Loud“ als neue Arbeitsmethode zum Selbstlernen und Networking ausprobiert und dann implementiert hat. Sie hat die WOL-Bewegung, die in den Konzernen in Gang kam, mitinitiiert und darin die Chance gesehen, sich von Siemens zu verabschieden und sich in Berlin mit dem Thema selbstständig zu machen. Ihre starke Social-Media-Präsenz und ihr großes Netzwerk, das sie sich aufgebaut hat, war dafür die Basis. Insofern ist sie ein Prototyp für Karrieren, die über Social Media möglich sind.

Ihre Beratungsgesellschaft „kluge + konsorten“ ist die erste lizenzierte WOL-Partnerin in Europa. WOL macht mittlerweile die Hälfte ihres Business‘ aus: Sie bildet unter anderem interne Coaches aus, die in den Firmen WOL-Projekte begleiten. Kluge ist aber auch offline eine begnadete Netzwerkerin, die New Work mit Überzeugung lebt. Sie hat den „DGFP Congress 2018“ in Berlin moderiert, der sich mit dem Start in die neue Arbeitswelt beschäftigt hat. Auch dort hat sie bewiesen, dass sie Menschen mitnehmen und begeistern kann. Dabei bleibt Sabine Kluge selbstkritisch: Erleuchtungseuphorie und Dogmatismus sind ihr fremd. Sie weiß, dass die neue und die alte Arbeitswelt zusammengebracht werden müssen. Ihr Erfolgsrezept dafür ist eine Kombination aus großer Lebenserfahrung – als Ex-Siemensianerin, Mutter und ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem Hospiz – und der Offenheit für Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt.





Michael H. Kramarsch: Der HR Business Angel

Der studierte Betriebswirt ist als Vergütungsberater bekannt, hat aber sein Selbstverständnis und seine Aktivitäten erweitert. Das lässt sich schon beim Blick auf sein Linkedin-Profil ablesen: Michael Kramarsch nennt sich „Berater, Gründer, Investor“. Seit 23 Jahren berät er Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsleitungen in Vergütungsfragen. Als Partner einer großen Beratung pushte er einst das Thema Aktienoptionen, wodurch er bekannt wurde. Vor acht Jahren hat er seine Reputation genutzt und sich zusammen mit Partnern mit der HKP Group selbstständig gemacht. Sie ist heute eine der Topadressen für die Themen „Vergütungsgestaltung“ und „Corporate Governance“. Doch der Österreicher engagierte sich in den vergangenen Jahren auch als „Business Angel“. Zusammen mit Elke Eller vom Bundesverband der Personalmanager hat er den „HR Start-up Award“ ins Leben gerufen, der Gründern im HR-Umfeld eine große Bühne bietet. An den Start-ups hat er offenbar Gefallen gefunden und investiert mittlerweile eigenes Geld in HR Start-ups. Er ist derzeit der einzige Investor, der sich gezielt auf das Thema HR konzentriert. Seine Begründung dafür ist aufschlussreich: Er glaube daran, dass HR eine große Zukunft habe – und kenne sich eben in HR aus. Zuletzt hat er den Ethikbeirat HR Tech mitinitiiert, um künstliche Intelligenz für HR in die richtige Bahn zu lenken.





Matthias Meifert: Der Einmischer

Der promovierte Psychologe ist nicht nur groß gewachsen, er hat offenbar auch eine große Mission: Lautstark und pointiert mischt sich Matthias Meifert in die öffentliche Debatte ein – über Social Media, Interviews, Aufsätze oder seine Kolumne, die er beim „Manager Magazin“ pflegt. Der ehemalige Kienbaum-Berater, der vor sieben Jahren HR Pepper mitge­gründet hat, ist aber nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch der Tat. Er berät zu den Themen Organisation, Führung und HR und versucht dabei auf besondere Weise, neue Ideen von der Arbeitswelt mit der oft ernüchternden Realität zu verbinden – was er selbst in seiner Beratung ausprobiert. Seine Mitarbeiter hat er zu Miteigentümern gemacht. Sein interdisziplinärer Blick wird auch beim Hoffest deutlich, dem Kundenevent, das er in einem Kreuzberger Hinterhof feiert.





Barbara Reinhard: Die Frontfrau

Es gibt keinen wichtigen arbeitsrechtlichen Kongress, zu dem die promovierte Juristin nicht eingeladen wird. Die gefragte und angesehene Rechtsanwältin ist das prominenteste weibliche Gesicht auf arbeitsrechtlichen Veranstaltungen. Und das zu Recht, ist sie doch juristisch überzeugend sowie klar und strukturiert im Vortrag. Die Expertin für kollektivrechtliche Fragen ist aber nicht nur durch ihre Auftritte als Referentin äußerst visibel. Auch zahlreiche Veröffentlichungen zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel zu arbeitsrechtlichen Fragen bei der agilen Transformation, sowie ihr Engagement im geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) zeigen, dass sie auf sehr vielen Gebieten vorne dabei ist – nicht zuletzt im eigenen Hause. Denn auch in der Arbeitsrechts­boutique Kliemt soll sie weiterhin bei der Neuausrichtung des Frankfurter Büros (Konzentration auf größere Restrukturierungsprojekte und Spezialmandate) vorangehen.





Stefan Seitz: Der Unternehmer

Längst ist Stefan Seitz weit über den Kölner Raum hinaus bekannt – vor allem durch die Vertretung prominenter Sportler oder Sportmanager. Aber auch mit arbeitsrechtlichen Mandaten macht der ehemalige Hockeyspieler und die nach ihm benannte Kanzlei von sich reden. Gerade bei großen Restrukturierungsprojekten, wie etwa der Kaufhof-Sanierung oder der Opel-Übernahme durch PSA, ist Seitz mit von der Partie. Natürlich ist er auch Autor zahlreicher Veröffentlichungen, herausragend ist jedoch die unternehmerische Leistung des bestens vernetzten Anwalts. Die mittlerweile ganz auf seine Person zugeschnittene Sozietät spielt in einer Liga mit den großen Arbeitsrechtskanzleien. Es wird spannend zu beobachten, wie Seitz durch entsprechende Strukturen das Leistungs­niveau auch über Großprojekte hinaus erhält.





Rainer Strack: Der Etablierte

Seit über zehn Jahren leitet Rainer Strack bei der Boston Consulting Group weltweit die HR-Themen und ist offenbar ein begnadeter Verkäufer. Darauf weisen nicht nur seine Geschäftszahlen hin, sondrn auch sein Ted-Talk mit inzwischen über 1,7 Millionen Views und die zahlreichen, weltweiten Einladungen auf Konferenzen. Er war verantwortlich für das Projekt „Future of Work“ beim World Economic Forum und berät Konzerne bei der HR-Transformation. Doch der Berater macht nicht nur Business, sondern will auch als Honorarprofessor an der Universität Witten/Herdecke bei Studierenden Interesse an HR wecken.





Walter Jochmann: Der Jungbrunnen

Wer seit Jahrzehnten für eine Firma arbeitet, gerät in die Gefahr, für die Vergangenheit zu stehen. Damit wird auch Walter Jochmann immer wieder konfrontiert, der seit 36 Jahren für Kienbaum arbeitet, über 20 Jahre davon in der Geschäftsführung. Als Fabian Kienbaum vor knapp zwei Jahren die Führung der Unternehmensberatung von seinem Vater übernahm, stand der junge coole CEO aus der Berliner Start-up-Szene im Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Welche Rolle bleibt da für den „Altgedienten“? Walter Jochmann hat den Erneuerungsprozess der Unternehmensberatung zusammen mit dem neuen CEO vorangetrieben, sich auf die neue Arbeitswelt eingelassen und diese auch dafür genutzt, sich selbst neu zu erfinden. Der promovierte Psychologe hat sich intensiv mit New Work beschäftigt und Studien dazu initiiert. Er hat Artikel dazu publiziert, ist auf Veranstaltungen zu Themen der neuen Arbeitswelt aufgetreten, hat seine Social-Media-Aktivitäten ausgebaut. Und er hat seine Beratungskonzepte erweitert. So hat er beispielsweise das HR-Business-Partner-Modell von Dave Ulrich runderneuert, in dem er es um die Dimensionen Agilität und Ambidextrie erweiterte. Er verfolgt die neuen Trends und Moden, ohne den Blick auf die Realität zu verlieren. Zum Thema Agiles Arbeiten in der HR-Abteilung merkte er jüngst an: „Einige mauern, viele planen – wenige machen.“

Am Markt ist die Nachfrage nach Jochmanns analytischer Expertise ungebrochen. Jüngst bekam er den Auftrag, den Umbau der HR-Organisation eines großen Automobilunternehmens zu begleiten. Walter Jochmann hat es geschafft, das Gesicht für die neu aufgestellte Kienbaum-Unternehmensberatung zu bleiben. Während Fabian Kienbaum den jungen, coolen CEO verkörpert, ist er die Beraterpersönlichkeit, die die Expertise für die Kunden liefert. Auf der „People Convention“, der großen Kundenveranstaltung, fungiert Fabian Kienbaum als Gastgeber, Jochmann aber hält die zentrale Keynote zur Lage des HR-Managements in den Unternehmen. Auch dabei entwickelt er sich weiter: Die ausführlichen Analysen mit vielen Spiegelstrichen sind weiterhin sein Markenzeichen – doch er ergänzt das jetzt durch Storytelling mit Bildern.





Alexander R. Zumkeller: Der Umtriebige

Zweifelsfrei hat der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) in den sechs Jahren seines Bestehens den arbeitsrechtlichen Bereich der HR-Szene belebt. Die anerkannte Vereinigung organisiert regelmäßig Jahrestagungen sowie regionale Mitgliedertreffen zum fachlichen Austausch und pflegt nicht zuletzt einen guten Draht zur Politik. Eine der entscheidenden und prägenden Figuren ist dabei Gründungspräsident Alexander R. Zumkeller. Tatkräftig organisiert er Interessen und sorgt umtriebig für politische Diskussionen, indem er zum Beispiel an selbigen teilnimmt oder unzählige Beiträge etwa zur Brückenteilzeit, zum Datenschutz oder zu Befristungsregeln veröffentlicht. Dabei wird Zumkeller nicht müde, mit Nachdruck auf das Kernanliegen des Verbands zu pochen – auch im Eigeninteresse als Arbeits- und Tarifexperte in führender Position bei ABB: Vorschriften sinnvoll und so klar gestalten, dass sie in der Praxis umzusetzen sind.





Eine Übersicht über die 40 führenden HR-Köpfe finden sie hier.

Die ausführliche Berichterstattung über die 40 führenden HR-Köpfe 2019 inklusive aller Gewinner-Porträts lesen Sie im Personalmagazin Ausgabe 08/2019 oder in der Personalmagazin-App.