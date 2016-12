Daniel Tasch wechselt zu Promerit Management Consulting

19.01.2012 | Personalszene

Daniel Tasch verstärkt seit dem 1. Januar das Partnerteam der Promerit Management Consulting AG. Bis Ende 2011 hat der 43-Jährige für die Carl Zeiss AG die Konzernfunktionen Personalentwicklung, Qualifizierung und Training, HR Marketing und Recruiting sowie Internationales Personalmanagement verantwortet.

Vor seiner Station bei Zeiss sammelte der Diplom-Kaufmann umfangreiche Managementerfahrungen – in und außerhalb der Personalfunktion. Tasch war unter anderem als Leiter der Change Management-Beratungen bei Siemens Business Services und der BMW Group sowie als General Manager in Vertrieb und Marketing der BMW Group tätig. Für Promerit wird Daniel Tasch vom Standort München aus das Thema "Aktivierung der Workforce" aufbauen und seine umfangreichen Erfahrungen aus Industrieunternehmen in die Beratung der Promerit-Kunden einbringen. Damit erhält das Leistungsportfolio der Managementberatung eine dritte Säule – neben der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und der Ausrichtung der Personalinstrumente auf ein ganzheitliches Talent Management.