Agnes Seisl verantwortet den Bereich Personal bei Tieto

15.03.2013 | Personalie

Agnes Seisl

Bild: Tieto

Agnes Seisl ist seit Kurzem neue Personalchefin bei Tieto Central Europe. Sie hat als Head of Human Resources Central Europe die Verantwortung für rund 1.300 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Großbritannien.

Seisl (48) leitet bei Tieto Austria seit sieben Jahren das Personalmanagement. Während dieser Zeit betreute sie zahlreiche internationale HR Projekte mit. Bevor sie in das Personalwesen wechselte, war Seisl in IT- Beratungsunternehmen in unterschiedlichsten Positionen beschäftigt.