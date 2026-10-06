Podcast Folge 94: Gesunde Führung bei Merck
Ein Führungskräfteprogramm der besonderen Art: Mit Improtheater haben Dirk Hoffmeister und Nils Balser, beide Senior Expert Health und Wellbeing bei Merck, ein neues Konzept entwickelt. Inzwischen können sie nicht nur nachweisen, wie beliebt das Format ist, sondern auch wie wirksam es gesunde Führung unterstützt.
Podcast neues lernen: Improtheater bei Merck schnell erklärt
Die beiden Gesundheitsmanager wollten etwas Neues bieten, um die gesunde Führung bei Merck zu stärken, und kamen so zum Improtheater. Das Format setzt auf sehr praxisnahe Erfahrung und ist so beliebt, dass es auf andere Themen und Mitarbeitergruppen ausgeweitet wurde. Im Podcast geben sie auch Einblick, wie das Ganze abläuft – dabei wird klar, dass das Theater Hemmschwellen mit einem guten Maß an Humor abbaut.
Was noch kommt: KI-Kompetenz auf dem deutschen Arbeitsmarkt
Mit einer groß angelegten Datenanalyse hat das Trendence Institut untersucht, wie es um die KI-Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt bestellt ist. Was wird gesucht – und welche Fähigkeiten sind gefragt, die über reines technisches Wissen hinausgehen? Robindro Ullah, HR-Tech-Podcaster und Geschäftsführer von Trendence, gibt im Podcast „neues lernen“ Antworten auf diese Fragen. Er zeigt auch, wo derzeit die größten Lücken in Sachen KI-Kompetenz bestehen.
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