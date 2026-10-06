Podcast neues lernen

Podcast Folge 94: Gesunde Führung bei Merck

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Diese Folge wurde live auf der Zukunft Personal Europe aufgenommen. Nils Balser und Dirk Hoffmeister von Merck waren zu Gast in der Podcastbox und haben vorgestellt, wie sie gesunde Führung fördern – der Humor kommt bei ihrem Format nicht zu kurz.
Haufe Online Redaktion
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neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Ein Führungskräfteprogramm der besonderen Art: Mit Improtheater haben Dirk Hoffmeister und Nils Balser, beide Senior Expert Health und Wellbeing bei Merck, ein neues Konzept entwickelt. Inzwischen können sie nicht nur nachweisen, wie beliebt das Format ist, sondern auch wie wirksam es gesunde Führung unterstützt.

Podcast neues lernen: Improtheater bei Merck schnell erklärt

Die beiden Gesundheitsmanager wollten etwas Neues bieten, um die gesunde Führung bei Merck zu stärken, und kamen so zum Improtheater. Das Format setzt auf sehr praxisnahe Erfahrung und ist so beliebt, dass es auf andere Themen und Mitarbeitergruppen ausgeweitet wurde. Im Podcast geben sie auch Einblick, wie das Ganze abläuft – dabei wird klar, dass das Theater Hemmschwellen mit einem guten Maß an Humor abbaut.

Was noch kommt: KI-Kompetenz auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Mit einer groß angelegten Datenanalyse hat das Trendence Institut untersucht, wie es um die KI-Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt bestellt ist. Was wird gesucht – und welche Fähigkeiten sind gefragt, die über reines technisches Wissen hinausgehen? Robindro Ullah, HR-Tech-Podcaster und Geschäftsführer von Trendence, gibt im Podcast „neues lernen“ Antworten auf diese Fragen. Er zeigt auch, wo derzeit die größten Lücken in Sachen KI-Kompetenz bestehen.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io .

 

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Leadership
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