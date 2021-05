In einem neuen MBA-Programm an der ESMT Berlin wird das Wissen teilweise online und teilweise auf dem Campus vermittelt. Wird die hybride Lehre auch bei traditionellen Programmen zum Standard?

Mit gleich zwei neuen Programmen steht die ESMT Berlin exemplarisch dafür, wie Business Schools ihre MBA-Programme um digitale Angebote erweitern. Im Vergleich zum hybriden Teilzeit-MBA-Studiengang, bei dem die Studierenden zumindest teilweise Präsenzveranstaltungen haben, findet der neue Vollzeit-MBA ab September 2021 rein virtuell statt.

Einige deutsche Business Schools haben im Zuge der Pandemie ihre bestehenden MBA-Programme angepasst und neue Studiengänge geschaffen. Gleich mit zwei neuen Programmen wartet die European School of Management and Technology (ESMT) Berlin auf: Zunächst schufen die Verantwortlichen der Business School den sogenannten "Part-time Blended MBA in Business Innovation". "Corona hatte nichts mit unserer Entscheidung zu tun, in Blended- und Online Education zu investieren", sagt Nick Barniville, Director des EdTech Labs und verantwortlich für die Entwicklung von technologiebasierten Programmen an der ESMT Berlin. "Wir haben uns bereits Anfang 2018 für diese Strategie entschieden. Als Corona kam, hatten wir das Glück, dass wir schon auf Online-Formate vorbereitet waren."

Blended-MBA in Teilzeit an der ESMT Berlin

Im September 2020 startete die erste Klasse, bestehend aus 56 Studierenden, im Blended-Learning-Format: 80 Prozent der Lehre findet online statt, 20 Prozent des Studiengangs besteht aus Präsenzveranstaltungen. Das Durchschnittsalter der 37 Männer und 19 Frauen betrug 32 Jahre. Im Schnitt haben die Studierenden neun Jahre Berufserfahrung. Das Programm richtet sich an Berufstätige, die einen MBA-Abschluss neben ihrer Arbeit anstreben. Acht von zehn Studierenden kommen ursprünglich aus dem Ausland. "Wir sind begeistert von der Art und Weise, wie die Gruppe zusammengekommen ist", zieht Barniville eine Zwischenbilanz.

"Die Bewerbungen für den nächsten Blended-MBA-Jahrgang sind im Vergleich zu unserem Startjahr um etwa 60 Prozent gestiegen." - Nick Barniville (@berlinerdub), Director, EdTech Lab an der @esmtberlin

Der Aufbau des Programms habe es der ESMT erlaubt, reibungslos zwischen hybrider-, reiner Online- und Präsenzlehre zu wechseln. "Natürlich freuen wir uns aber auch darauf, die Präsenzmodule für den Rest des Programms wieder vor Ort durchführen zu können." Insgesamt sei die Resonanz der Teilnehmenden auf einem ähnlichen oder sogar höheren Niveau als bei den MBA-Programmen, die rein in Präsenz durchgeführt werden. "Die Teilnehmenden geben uns sehr wertvolles Feedback zu unserer Plattform. Das wird uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Bisher sind die Bewerbungen für den nächsten Jahrgang im Vergleich zu unserem Startjahr um etwa 60 Prozent gestiegen", so Barniville.

Online-MBA in Vollzeit richtet sich an Studierende weltweit

Ebenfalls an internationale Studierende richtet sich der erste vollständige Online-Studiengang der ESMT. Die Studierenden können die einzelnen Module und Zusatzpakete im Studium nach eigenem Belieben buchen und zusammenstellen, der übergreifende Schwerpunkt des Studiums liegt auf Entscheidungsfindung, Analytik und Innovation. Die Regelstudienzeit für das Online-Programm, das 25.000 Euro kostet und drei Jahre Berufserfahrung voraussetzt, beträgt 24 Monate. Im März 2021 startete die Bewerbungsphase für den "Global Online MBA", sie läuft noch bis Anfang September. "Wie immer bei Neueinführungen gibt es am Anfang eine gewisse schon vorhandene Nachfrage, sodass die ersten Bewerbungen schnell kommen. Dann erst verstärken wir unser Marketing, um noch mehr an Sichtbarkeit zu gewinnen", sagt Barniville. "Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, um eine Klassengröße von 50 Teilnehmenden für den Start im September zu erreichen."

Zusätzlich zu zwei Präsenzmodulen, treffen sich die Teilnehmenden jede Woche synchron zu lehrplanmäßigen Veranstaltungen auch für Aktivitäten außerhalb des Lehrplans. Außerdem sollen die Online-MBA-Studierenden vollständig in alle Veranstaltungen integriert werden, die die ESMT weltweit anbietet - inklusive eines freien Zugangs zum EMST-Campus in Berlin. "Dennoch wird eine große Herausforderung darin bestehen, online ein Gefühl der Gemeinschaft zu ermöglichen und zu fördern", sagt Barniville.

Wie sich die MBA-Lehre im Zuge der Coronapandemie entwickelt

Barniville vermutet, dass sich die MBA-Lehre durch die Pandemie in zweierlei Hinsicht weiterentwickelt: "Zum einen gibt es den Wunsch, zum Präsenzunterricht zurückzukehren, aber auch die Erkenntnis, dass dies auf flexible Art und Weise geschehen muss. Für traditionelle Programme ist der neue Standard also hybrid. Zum anderen zeigen die Erfahrungen, die wir als Lehrende und unsere Gemeinschaft von Lernenden während der Pandemie gesammelt haben, dass der Online-Markt deutlich wachsen wird. Nach einer Studie von Carringtoncrisp vom April 2021 suchen fast 80 Prozent der MBA-Studierenden eher nach Online-Optionen, wenn sie ein MBA-Studium in Betracht ziehen."





