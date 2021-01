Was haben HR-Systemlandschaften mit Marathonlaufen zu tun? So einiges, findet unser Kolumnist Thomas Otter. Denn vom guten Vorsatz bis zur Ziellinie ist es ein langer Weg. Da hilft es, Routinen zu entwickeln und von Kilometer zu Kilometer zu denken.

Ich schreibe diese Kolumne in den ersten Tagen des neuen Jahres. Überall auf der Welt haben Menschen sich Vorsätze gemacht – gesünder zu leben, sparsamer zu leben, freundlicher zu ihren Mitmenschen zu sein und viele andere Dinge. Nicht allen wird es gelingen, ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen. Einige werden scheitern. Und dennoch ist dieser Zielsetzungsprozess nützlich.

Die Erfolgschancen, Ihre Ziele zu erreichen, steigen, wenn Sie einen Weg finden, diese regelmäßig zu überwachen und sich dafür zu belohnen. Der Weg zur Selbstverbesserung beinhaltet normalerweise viele kleine, aber konsequente Aktionen, die Gewohnheiten schaffen. Es gibt zahlreiche Forschungsliteratur zu diesem Thema, die Ihnen helfen kann, und die bis auf die Stoiker zurückreicht.

Vorsätze für HR-Tech fassen

Doch was hat das mit HR-Tech zu tun? Auch in der HR-IT haben Sie sich vermutlich Ziele gesetzt, wollen neue Softwarelösungen auswählen oder bestehende verbessern. Ich möchte Ihnen deshalb zwei Metaphern ans Herz legen, die für Ihre HR-IT-Strategie 2021 nützlich sein können. Die erste lautet "Ausdauersport". Im Laufe der letzten Jahre habe ich mich intensiv mit Marathonlaufen und Langstreckenradfahren beschäftigt und dabei zwei Dinge über Fitness gelernt:

Es ist viel schwieriger fit zu bleiben, als fit zu werden. Gruppenzwang ist ein nützlicher Motivator. Wenn Sie Ihren Freunden davon erzählen, dass Sie einen Marathon laufen, werden diese immer wieder danach fragen. Also müssen Sie trainieren.

Die zweite Metapher lautet "Gartenarbeit". Ich mag Gärten, aber ich mag keine Gartenarbeit. Aus diesem Grund lebe ich in einer Wohnung in der Nähe eines Parks. Diejenigen, die gerne im Garten arbeiten, tun dies regelmäßig. Sie legen einen Plan für das Jahr fest und wissen genau, wann was zu pflanzen ist. Sie jäten, gießen, ernten und haben in der Regel eine genaue Vorstellung davon, wie der Garten aussehen soll. Sie passen sich wechselnden Bedingungen wie dem Wetter oder Pflanzenkrankheiten an. Sie arbeiten nicht nur einmal im Monat im Garten, sondern wöchentlich oder sogar täglich.

Von Gärtnern und Marathonläufern lernen

Diese Metaphern lassen sich auf die HR-IT-Landschaft übertragen. (Lesen Sie dazu mehr im Artikel "Sonnenblume oder Gänseblümchen" aus dem Sonderheft "Personalmagazin plus: HR-Software 2020"). Der Hauptunterschied zwischen guter SaaS- (Software as a Service) und On-Premise-Software besteht darin, dass sich gute SaaS-Software ständig verbessert. Dank Techniken wie der progressiven Lieferung fügen die besten Produkte jeden Tag neue und verbesserte Funktionen hinzu. Die Anbieter packen diese Verbesserungen dann zusammen und teilen sie im Viertel- oder Halbjahresrhythmus.

Wenn Sie also mit dem Produkt live gehen, ist dies nur der Beginn Ihrer Reise mit den Produktfunktionen dieses Anbieters. Genauso wie nach Ihrem ersten Marathon-Finish sollten Sie den ersten Go-Live feiern. Erstellen Sie einen bewussten Plan, um zu verstehen, welche neuen Funktionen auf den Markt kommen und wie sie bereitgestellt werden. Bei jeder Veröffentlichung sollte es etwas geben, das es wert ist, eingeführt zu werden. Wenn Sie aber nicht aktiv danach suchen, werden Sie die Person sein, die auf der Couch sitzt und über den Marathon spricht, den Sie letztes Jahr gelaufen sind. Systeme veralten schnell.

Wie im Garten ist jeden Tag ein bisschen Arbeit wichtig. Überprüfen Sie die Qualität der Daten, die Nutzungs- und Akzeptanztrends, ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen und entfernen Sie unerwünschte Daten und Systeme. So wie ein Garten nicht nur aus Gras besteht, besteht Ihre HR-Systemlandschaft aus vielen Anwendungen. Wie diese zusammenarbeiten ist wichtig und genau das, was sie so besonders macht.

Listen Sie also jede Anwendung auf, die Sie in Ihrem HR-Tech-"Garten" haben. Haben Sie eine Vision für den Garten. Entscheiden Sie, welche Anwendungen bleiben oder gehen sollen. Haben Sie für Ihre Hauptanwendungen einen aktiven Plan, um neue Funktionen auf konsistenter Basis bereitzustellen. Wissen Sie genau, wie Sie sie pflegen und gedeihen lassen. Für einige von ihnen ist vierteljährlich eine gute Frequenz. In der Natur funktioniert es. Sagen Sie der Welt, was Sie tun.

Ständige Verbesserungen zur Gewohnheit werden lassen

Ein großes Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, hat einen hervorragenden Trick, der auch für Sie funktionieren könnte. Jede Anwendung verfügt über einen internen Produktmanager. Diese müssen vierteljährlich darlegen, welche Funktion sie im letzten Quartal bereitgestellt haben. Wie funktioniert sie? Welche Funktionen stellen sie in diesem Quartal bereit und was ist der Maßstab für den Erfolg? Welche Funktionen sollen im nächsten Quartal bereitgestellt werden und warum? Anschließend präsentieren sie ihre Erfolge bei den Vendor User Events. Wie Gartenarbeit und Laufen muss es zur Gewohnheit werden.

Ich gehe jetzt eine Runde laufen und freue mich darauf, bald die ersten Narzissen zu sehen.





Thomas Otter ist Gründer von Otter Advisory und berät große und kleine Unternehmen, Investoren und HR-Tech-Anbieter. Zuvor leitete er das Produkt-Management bei SAP Success Factors und war Research Vice President bei Gartner für HR Tech. Das Zusammenspiel von HR und Technologie fasziniert, desillusioniert und inspiriert ihn immer wieder.