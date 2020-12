Wie wird das Jahr 2021? Was wird die Unternehmen und die HR-Bereiche beschäftigen, welche Themen bestimmen die Diskussion? Eine Prognose der Redaktion des Personalmagazins.

Wie wird das Jahr 2021? Was wird die Unternehmen und die HR-Bereiche beschäftigen, welche Themen bestimmen die Diskussion? Eine Prognose der Redaktion des Personalmagazins.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 viele Entwicklungen gestoppt, es kam zu einer Neubewertung der betrieblichen Aktivitäten. Diese Entwicklung wird auch noch das kommende Jahr bestimmen, die Themenvielfalt wird aber 2021 größer als in diesem Jahr sein.

Ausblick: Was beschäftigt 2021 die Unternehmen und HR-Bereiche?

1. Workforce Transformation: Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise wird vermutlich im zweiten Quartal einsetzen. Mit dem Auslaufen der staatlichen Förderprogramme zeigt sich der enorme Restrukturierungsbedarf vieler Betriebe. Unternehmen müssen dann den Dreiklang "Abbau, Umbau und Aufbau" beherrschen.

2. New Work: Es geht im Jahr 2021 nicht um innovationsfördernde Bürogestaltung, sondern um grundlegende Fragen wie Arbeitsplatzautonomie, Arbeitszeitautonomie und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Unternehmenskulturen der Betriebe entwickeln sich auseinander, für die einen wird Homeoffice integraler Bestandteil einer hybriden Arbeitskultur, für die anderen bleibt es die Ausnahme.

3. Performance Management: Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen bleibt angespannt, sodass Kosten- und Effizienzthemen an Gewicht gewinnen. Während vor der Krise für viele allein die Mitarbeiterorientierung (Employee Experience) im Fokus standen, kommt es zu einer Renaissance der Leistungs- und Ergebnisorientierung.

4. Digitalisierung: HR wird die Verwaltungsprozesse weiter digitalisieren, zunehmend auch Managementprozesse. Treiber ist das Effizienzthema. Das Thema künstliche Intelligenz bleibt ein Forschungs- und Marketingthema, ein breiter Transfer in die Praxis ist noch nicht zu erwarten. Betriebsratsarbeit per Videokonferenz erhält hoffentlich eine gesetzliche Grundlage.

5. Gesundheitsmanagement: Die Pandemie wird Betriebsabläufe und den Alltag der Beschäftigten weiter prägen. Das Thema Impfstrategie kommt auf die Tagesordnung. Medizinische Themen werden fester Bestandteil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

6. Diversity: Vom Gesetzesvorhaben zur Einführung der Frauenquote im Vorstand großer Unternehmen geht eine Signalwirkung aus, die Diversity-Initiativen in den Betrieben stärkt. Bei rein männlich besetzten Führungsteams oder Arbeitsgruppen haben die Unternehmen zunehmend mit Legitimationsproblemen zu kämpfen.

7. Weiterbildung: Weiterbildungsaktivitäten, die sowohl die Betriebe wie auch die Beschäftigten ausgesetzt haben, werden hochgefahren, erreichen aber noch nicht das Vorkrisen-Niveau. Hybride und digitale Formate des Lernens etablieren sich in der Breite der Unternehmen, werden aber Präsenztrainings nicht dauerhaft ersetzen, die im Jahr 2021 wieder anlaufen.

8. Recruiting: Vor Corona war Recruiting das dominierende HR-Thema, 2021 wird sich das je nach Branche ganz unterschiedlich entwickeln. Im Gesundheitswesen, der Medizintechnik oder IT bleibt das ganz oben auf der Tagesordnung, in anderen Branchen läuft das Recruiting erst mit der Erholung der Wirtschaft wieder an. Die Zahl der Bewerber am Arbeitsmarkt steigt, das Thema Auswahl und Besetzung bekommt in den Betrieben mehr Aufmerksamkeit.

9. Nachhaltigkeit: Durch den Druck von Investoren und der Öffentlichkeit wird das Thema Nachhaltigkeit Teil der Geschäftsstrategie, was sich dann auch in der HR-Strategie widerspiegelt. "Green HR" gewinnt an Bedeutung, bleibt aber zunächst ein Profilierungs- und Innovationsthema.

10. Messen und Events: Die Sehnsucht nach Austausch von Angesicht zu Angesicht ist groß, doch große Veranstaltungen werden es auch 2021 noch schwer haben. Hybride und digitale Events werden noch professioneller. Kleinere Veranstaltungen werden vermehrt auch real stattfinden.





Alle relevanten HR-Themen zum Jahreswechsel 2020-2021 finden Sie in dieser Übersicht.





