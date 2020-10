Immer häufiger werden Programmierkenntnisse und der Umgang mit modernen Technologien in der Ausbildung vermittelt - auch fernab der IT-Branche.

Die meisten Ausbildungsbetriebe haben sich auf die Corona-Krise eingestellt: Fast zwei Drittel der Unternehmen nutzen E-Learning-Tools, um Azubis auch aus der Distanz zu qualifizieren. Wie sich die duale Ausbildung gewandelt hat, verdeutlicht eine Studie über "Deutschlands beste Ausbilder".

Laut der Umfrage von Territory Embrace und der Zeitschrift Capital, an der zwischen Ende März und Mitte Juni 2020 über 660 Unternehmen teilgenommen haben, setzen mittlerweile 64 Prozent der Unternehmen auf E-Learning. 63 Prozent der Umfrageteilnehmer schulen ihre Auszubildenden zudem bereits im Umgang mit neuen Technologien, die nicht auf dem Lehrplan stehen. Zum Beispiel erhalten auch Azubis, die keine IT-Berufe erlernen, Schulungen im Programmieren. Das ist laut Umfrage in jedem fünften Unternehmen der Fall.

Digitalisierungskompetenz ist bei Ausbildern noch unterrepräsentiert

Diese Umfrageergebnisse zeigen, dass die Digitalisierung offenbar Einzug in die Unternehmen gefunden hat. Doch offenbar beschränken sich der verstärkte Einsatz von und die zunehmende Schulung in modernen Technologien auf die Nachwuchskräfte. Weniger als die Hälfte der Ausbildungsbetriebe (42 Prozent) bilden auch ihre Ausbilder in Medienkompetenz und Digitalisierung weiter.

Die Azubi-Bewerberzahlen gehen weiter zurück

Eine noch stärkere Einbeziehung moderner Technologien könnte den Ausbildungen helfen, attraktiver zu werden. Nach wie vor klagt fast die Hälfte der Personalverantwortlichen (45 Prozent) über rückläufige Bewerberzahlen bei dualen Ausbildungen und dualen Studiengängen.

Die von den Unternehmen am häufigsten angebotenen Ausbildungsberufe sind kaufmännische Berufe (83 Prozent) und Berufe im IT-Umfeld (59 Prozent). Beim dualen Studium liegen laut Umfrage die Wirtschaftswissenschaften an erster Stelle (75 Prozent), gefolgt von der Informatik (52 Prozent).





