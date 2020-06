Die Wirtschaft vermeldet alarmierende Zahlen: Jeder dritte Ausbildungsbetrieb sieht sich wegen der Corona-Krise gezwungen, die Ausbildung ganz oder teilweise auszusetzen. Die Bundesregierung möchte gegensteuern und hat im neuen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket Prämien für Ausbildungsbetriebe verankert.

Die Agentur für Arbeit hatte bereits vor Corona einen Rückgang beim Lehrstellenangebot um sechs Prozent ermittelt. Dieser konjunkturbedingte Rückgang hat sich durch die Corona-Krise drastisch verschärft. Um den Bedarf an qualifizierten Fachkräften auch für die Zukunft zu sichern, hat die Bundesregierung eine Fördermaßnahme für die Ausbildungsbetriebe unter den kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in ihr Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket aufgenommen.

Aufrechterhaltung und Neuschaffung von Ausbildungsplätzen wird prämiert

Damit der Lernerfolg von Auszubildenden auch während der Pandemie nicht gefährdet wird, erhalten KMU, die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 Euro. Diese wird nach Ende der Probezeit ausgezahlt. Unternehmen, die ihr Angebot an Ausbildungsplätzen sogar erhöhen, erhalten für jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag 3.000 Euro. KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz der Corona-Belastungen fortsetzen und Ausbilder sowie Auszubildende nicht in Kurzarbeit bringen, können ebenfalls eine Förderung erhalten. KMU, denen es nicht möglich ist, die Ausbildung im Betrieb fortzusetzen, sollen die Möglichkeit einer vorübergehenden geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten. Die Details der Durchführung einer solchen Verbund- oder Auftragsausbildung werden im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung festgelegt.

Kampf um jeden Ausbildungsplatz

Betriebe, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, die wegen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs ihre Ausbildung nicht fortsetzen können, erhalten entsprechend der gemeinsamen Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung vom 26. Mai 2020 eine Übernahmeprämie. Deren Höhe steht derzeit noch nicht fest. Beim Spitzentreffen der Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung Ende Mai hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont, dass die duale Ausbildung ein Markenkern des Landes sei und das Ticket in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. "Deshalb müssen wir sie gerade in schwierigen Zeiten am Laufen halten. Mir ist wichtig, dass junge Menschen auch im Jahr 2020 eine Ausbildung beginnen oder abschließen können. Wir kämpfen nicht nur um jeden Arbeits-, sondern auch um jeden Ausbildungsplatz."





