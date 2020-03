Die Deutschen haben im vergangenen Jahr so viel gearbeitet wie selten zuvor. Das sogenannte Arbeitsvolumen stieg 2019 auf den höchsten Stand seit 1991, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berichtet.

Insgesamt brachten es die Erwerbstätigen in Deutschland 2019 auf 62,7 Milliarden Arbeitsstunden - und damit 0,6 Prozent mehr als im Jahr 2018. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf ging zwar zurück, allerdings stieg die Zahl der Erwerbstätigen von 44,9 auf knapp 45,3 Millionen.

Vollzeitbeschäftigte leisten 1.642 Arbeitsstunden im Jahr

Durchschnittlich arbeiteten die Erwerbstätigen 2019 1.386 Stunden und damit um 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei arbeiteten Selbstständige oder mithelfende Familienangehörige 1.902 Stunden, beschäftigte Arbeitnehmer 1.306 Stunden. In Vollzeit lag die jährliche Stundenzahl bei durchschnittlich 1.642 in einer 38-Stundenwoche, in Teilzeit waren es 771 bei 17,7 Stunden pro Woche. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten legte 2019 mit 1,4 Prozent stärker zu als die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten mit 1,0 Prozent.

Weniger Überstunden

Die Guthaben auf den Arbeitszeitkonten erhöhten sich 2019 um durchschnittlich 0,5 Stunden pro Beschäftigten. Diese machten zudem im Durchschnitt 23,6 bezahlte Überstunden und damit 2,0 Stunden weniger als im Vorjahr. Die unbezahlten Überstunden lagen 2019 bei 23,3 Stunden, 2018 waren es noch 24,1 Stunden gewesen.





dpa