Neue Lohnsteueränderungen geplant

Die Bundesregierung verstärkt den Kampf gegen die Steuerumgehung mittels Domizilgesellschaften. Dazu wurde der Entwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 21.12.2016 hat nun der Bundesrat in seiner Sitzung am 10.2.2017 umfassend Stellung genommen und zahlreiche weitere Änderungen vorgeschlagen.Weiter