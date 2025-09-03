Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Lohnsteuerhaftung bei fehlenden ELStAM
Bild: AdobeStock Nach dem Einkommensteuergesetz haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat, und kann dafür in Haftung genommen werden.

Führt der Arbeitgeber die Lohnsteuer bei fehlenden Lohnsteuerabzugsmerkmalen nicht nach Steuerklasse VI ab, droht eine Haftung. Laut einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts ändert daran auch eine eventuell niedrigere Steuerschuld bei der Einkommensteuererklärung der Betroffenen nichts.

Der Arbeitgeber haftet für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat (§ 42d Abs. 1 EStG), und kann dafür in Haftung genommen werden. In einem aktuellen Streitfall ging es um die Rechtmäßigkeit eines solchen Haftungsbescheids.

Der Fall: Fehlerhafte Einbehaltung der Lohnsteuer

Die Klägerin hatte als Arbeitgeberin für zwei Beschäftigte aus den Niederlanden die Lohnsteuer fehlerhaft nach Lohnsteuerklasse I anstatt nach Lohnsteuerklasse VI einbehalten und an das beklagte Finanzamt abgeführt.

Die Betroffenen hatten in Deutschland keinen Wohnsitz, aber unstreitig lagen steuerpflichtige Lohneinkünfte vor. Die Klägerin war als inländische Arbeitgeberin (§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) zur Einbehaltung und Abführung der auf den ausgezahlten Löhnen ihrer Angestellten lastenden Lohn- und Annexsteuern verpflichtet. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) lagen für beide Beschäftigten nicht vor bzw. wurden nicht abgerufen.

Bei fehlenden bzw. nicht vorliegenden Lohnsteuerabzugsmerkmalen hat der Arbeitgeber - im Streitfall die Klägerin - die Lohnsteuererhebung nach der Steuerklasse VI durchzuführen. Im Anschluss an eine Lohnsteueraußenprüfung erließ das Betriebsstättenfinanzamt einen entsprechenden Haftungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige Lohnsteuerabzugsbeträge für den Streitzeitraum.

Entscheidung des Finanzgerichts zur Haftungsfrage

Im Einspruchs- und Klageverfahren begehrte die Klägerin die Aufhebung dieses Haftungsbescheides u. a. mit der Begründung, dass die tatsächliche Einkommensteuerschuld der Betroffenen niedriger sei und eine Haftung auszuscheiden habe. Zur Begründung legte die Klägerin die Einkommensteuerbescheide bzw. Einkommensteuererklärungen der Beschäftigen vor.

Die Klage hatte in erster Instanz keinen Erfolg. Es kommt nach dem Urteil (Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 16. April 2025 - 9 K 155/22) nicht darauf an, ob eine abgegebene Einkommensteuererklärung in einen Bescheid mündet und/oder sich aufgrund von vorgelegten Berechnungen ggf. eine geringere Einkommensteuerschuld ergibt. Die Haftung nach Ablauf des Kalenderjahres bezieht sich nach Auffassung der Richter auf die Jahreslohnsteuer und nicht auf eine zu diesem Zeitpunkt entstehende Einkommensteuer des Arbeitnehmers. Das Gericht hat deshalb die Haftungsinanspruchnahme des Arbeitgebers bestätigt.

Trennung von Lohnsteuerverfahren und Veranlagungsverfahren

Das Einkommensteuergesetz trenne streng zwischen Lohnsteuerabzugsverfahren und Veranlagungsverfahren (§ 46 EStG). Das Lohnsteuerabzugsverfahren habe keine Bindungswirkung für ein späteres Veranlagungsverfahren. Aus den gleichen Gründen ist nach Auffassung des Gerichts aber auch nicht von Belang, ob sich ggf. eine geringere Einkommensteuerschuld ergibt.

Alles andere würde aus Sicht des Gerichts dazu führen, dass das Betriebsstätten-Finanzamt des Arbeitgebers in solchen Fällen sogenannte Schattenveranlagungen durchführen müsste. Eine derartige Vermischung von Lohnsteuerabzugs- und Veranlagungsverfahren sei aber steuersystematisch verfehlt und verfassungsrechtlich nicht geboten.

Das Finanzgericht hat jedoch die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, die inzwischen auch eingelegt worden ist. Das Az. des BFH lautet VI R 8/25.

Hinweis: Auf das Haftungsproblem weist die Finanzverwaltung in ihrem aktuellen ELStAM-Schreiben explizit hin (BMF-Schreiben vom 13. Dezember 2024, IV C 5-S 2363/19/10007:004, BStBl 2025 I S. 64, Rn. 131): "Behält der Arbeitgeber bei fehlenden Lohnsteuerabzugsmerkmalen … die Lohnsteuer nicht nach der Steuerklasse VI ein und führt diese nicht entsprechend ab, haftet er in Höhe des Differenzbetrages zu der von ihm einbehaltenen und abgeführten Lohnsteuer zuzüglich ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag zur Steuerklasse VI (§ 42d Absatz 1 Nummer 1 EStG)."


Weitere Infos zu den ELStAM, aktuellen Änderungen sowie das Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung finden Sie hier in dieser News: Aktuelle Neuerungen zu den ELStAM.


Das könnte Sie auch interessieren: 

Überstunden richtig abrechnen


Schlagworte zum Thema:  ELStAM , Lohnsteuer , Urteil
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Entgelt
CoPilot HR: Der neue KI-Assistent im Haufe Personal Office
HPO Value CoPilot HR

Egal ob individueller Praxisfall, Recherche, Berechnungen oder Dokumentenerstellung – der neue KI-Assistent CoPilot HR unterstützt Sie in Ihrem Personalalltag. Zusätzlich sorgen die mitgelieferten Quellen für Ihre Rechtssicherheit.
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale: Aktuelle Neuerungen zu den ELStAM
A cropped shot of a handsome businessman working at his desk

Ab Mitte 2025 und ab 2026 starten wichtige ELStAM-Neuerungen. Die Daten werden nun auch genutzt, um die Kinderzahl für die Beitragssätze in der Pflegeversicherung zu ermitteln, und zur Berücksichtigung der Beiträge von Privatversicherten. Die Finanzverwaltung hat darüber hinaus das sogenannte ELStAM-Schreiben mit Wirkung ab 2025 überarbeitet und einige Änderungen vorgenommen.
BMF: Datenaustausch im Lohnsteuerabzug ab 2026
Laptop Hände Daten digital

In einem aktuellen Schreiben informiert die Finanzverwaltung über den ab 2026 geplanten Datenaustausch zwischen privater Kranken-/Pflegeversicherung, Finanzverwaltung und Arbeitgebern im Lohnsteuerverfahren. Durch den Wegfall der Mindestvorsorgepauschale drohen Arbeitnehmern in manchen Steuerklassen Überraschungen.
Haufe Shop: Employee Experience
Employee Experience

Employee Experience bzw. EX-Design ist ein wichtiger Hebel für die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden. Die Personalfunktion nimmt dabei eine wichtige Schnittstelle ein. Volker Nürnberg beschreibt die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell weiterentwickelt und ihre Haltung gegenüber den Mitarbeiter:innen verändert haben.
Niedersächsisches FG 9 K 155/22
Niedersächsisches FG 9 K 155/22

vorläufig nicht rechtskräftig Revision eingelegt (Aktenzeichen des BFH [VI R 8/25)] Entscheidungsstichwort (Thema) Lohnsteuerhaftung: Keine Verpflichtung des Betriebsstätten-Finanzamts zur sog. ...

4 Wochen testen