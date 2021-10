Bild: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Machen Werbefilme deren Hauptdarsteller zu sozialabgabepflichtigen Künstlern?

Die deutsche Rentenversicherung sah in Jürgen Klopp einen Künstler und verlangte von Opel für Klopps Auftritte in dessen Werbespots die Nachzahlung von Sozialabgaben an die Künstlersozialkasse. Das Sozialgericht Darmstadt musste entscheiden.