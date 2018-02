Platt, Blatter, Platini: Versuch eines kleinen Wortspiels zum Wochenende, aber der Übergang zum Thema „Compliance und Fußball“ glückt nicht so recht, warum nur? Dass Oscar Pistorius schnell ist, wussten wir schon. Bei der Umwandlung seiner Haftstrafe zu Hausarrest nach einem Jahr hat er das wieder bewiesen. „Bring your own device“, bezogen auf Sein Automobil wäre die bessere Alternative gewesen, statt das Firmenfahrzeug als „Puffauto“ zu bezeichnen. Über Geschmack lässt sich streiten, über die Rechtmäßigkeit einer Kündigung entscheiden die Arbeitsgerichte…Weiter