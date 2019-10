Das Kabinett hat unlängst das Paketboten-Schutz-Gesetz verabschiedet, das mit einer Nachunternehmerhaftung die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche verbessern soll. Der Bundesrat schlägt zudem in seiner Stellungnahme vor, die bestehende Dokumentationspflicht zu erweitern.

Das Kabinett hat unlängst das Paketboten-Schutz-Gesetz verabschiedet, das mit einer Nachunternehmerhaftung die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche verbessern soll. Der Bundesrat schlägt zudem in seiner Stellungnahme vor, die bestehende Dokumentationspflicht zu erweitern.

Ob Hermes oder DHL, in der Paketbranche geben viele Kurier-, Express- und Paketdienste aufgrund der großen Auftragslage einen gewissen Teil der Aufträge an Subunternehmer ab. Verstöße gegen den Mindestlohn oder die Pflicht zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge sind dort häufig an der Tagesordnung, wie die Zollverwaltung festgestellt hat. Um die Arbeitsbedingungen der beschäftigten Arbeitnehmer zu verbessern, hat die Bundesregierung am 18. September 2019 das Paketboten-Schutz-Gesetz beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Haftung der Auftraggeber durch eine Haftung für Nachunternehmer zu erweitern. Der Bundesrat schlägt zudem in seiner Stellungnahme vom 11. Oktober 2019 vor, die bestehende Dokumentationspflicht für Arbeitszeiten zu erweitern.

Nachunternehmerhaftung für die Paketbranche

Die Bundesregierung plant mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz, die sogenannte Nachunternehmerhaftung einzuführen. Diese Haftungsregel existiert bereits in der Bau- und Fleischbranche und hat sich nach Angaben der Bundesregierung auch bewährt. Mit Einführung dieser Haftung sollen zukünftig Unternehmer, die im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste im Speditions-, Transport- und im damit verbundenen Logistikgewerbe tätig sind, dazu verpflichtet werden, Sozialbeiträge für säumige Subunternehmer nachzuzahlen. Damit soll sichergestellt werden, dass Sozialversicherungsbeiträge auch bei Nachunternehmern, die im Auftrag eines anderen Pakete befördern, abgeführt werden.

Ausnahme: Unbedenklichkeitsbescheinigung für Unternehmen

Vorgesehen ist folgende Ausnahme: Mit einer sogenannten Unbedenklichkeitsbescheinigung können Versandunternehmen die Haftung umgehen. Diese Bescheinigung soll dann belegen, dass die Unternehmen ihre Subunternehmen vorab besonders geprüft haben. Krankenkassen und Berufsgenossenschaften stellen eine solche Bescheinigung regelmäßig dann aus, wenn die eingesetzten Subunternehmen die Sozialbeiträge bisher immer ordnungsgemäß abgeführt haben.

Arbeitszeiten täglich aufschreiben?

Der Bundesrat will zudem die Dokumentationspflicht in der Paketbranche erweitern. Dies hat er in seiner Stellungnahme vorgeschlagen, die nun der Bundesregierung zugeleitet wird.

Mit ihrem Vorschlag möchten die Länder die von der Bundesregierung beabsichtigte Stärkung der arbeitsrechtlichen Stellung von Mitarbeitern der Kurier-, Express- und Paketdienste noch weiter ausbauen. Danach sollen Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit am Tag selbst aufgezeichnet werden. Dies soll auch digital erfolgen können. Nach der derzeit geltenden Regelung können diese Zeiten bis zu sieben Tage nach der Arbeitsleistung nachgetragen werden.





