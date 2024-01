Keine Entschädigung wegen verspäteter Datenauskunft

Urteil: Schadensersatz wegen nicht erfüllten Auskunftsverlangens eines ehemaligen Bewerbers

Wann ist eine Datenauskunft "unverzüglich"? Das ist von entscheidender Bedeutung bei einem Datenauskunftsverlangen an einen Arbeitgeber, das nach Art. 12 Abs. 3 DSGVO "unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats" zu beantworten ist. Dass dies keineswegs bedeutet, der Arbeitgeber habe in jedem Fall einen Monat Zeit, entschied das Arbeitsgericht Duisburg. Weiter