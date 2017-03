23.01.2013 | Kündigung

Die Zeit läuft

Wer sich gegen eine Kündigung gerichtlich wehren möchte, muss innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Diese Frist läuft auch dann weiter, wenn zwischen den Parteien noch Gespräche laufen.

"Man kann über alles reden" - aber nicht länger, als die Frist für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage läuft. Denn dann ist es zu spät. Der Arbeitnehmer hat seine Chance auf eine Kündigungsschutzklage vertan, der Arbeitgeber kann sich getrost zurücklehnen. Nach Ablauf der Frist gilt die Kündigung als rechtswirksam.

Es ist nicht unüblich, dass zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses noch einmal gesprochen wird. In dieser Zeit läuft die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage.

Die Richter am LAG-Berlin-Brandenburg entschieden:

1. Solange der Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber im Anschluss an eine schriftliche Kündigung keine Abrede über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses getroffen oder von diesem zumindest eine dahingehende Zusage erhalten hat, handelt er auf eigenes Risiko, wenn er davon absieht, vorsorglich Kündigungsschutzklage zu erheben.



2. Durch eine Äußerung des Arbeitgebers am letzten Tag der Klagefrist, man werde am nächsten Tag reden, wird der Arbeitnehmer nicht arglistig von einer vorsorglichen Klagerhebung abgehalten (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 2.11.2012, 6 Sa 1754/12).