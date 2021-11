Reform der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern

Um die Attraktivität des Berufs der Erzieherin und des Erziehers zu steigern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, fordert eine gemeinsame Initiative von öffentlichen Arbeitgebern und Gewerkschaften die Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung.

Die Zahl der zukünftig benötigten Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung steigt. Daher setzen sich die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), der Deutscher Städtetag (DST), der Deutsche Landkreistag (DLT) der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) sowie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) gemeinsam für eine Neuorganisation der Ausbildung zu Erzieherinnen und Erzieher ein. Hierzu haben die fünf Akteure ein gemeinsames Eckpunktepapier entwickelt, das u.a. die Vereinheitlichung der Ausbildungsbedingungen, die Öffnung der Zugangsvoraussetzungen, die Kostenfreiheit der Ausbildung und eine angemessene Ausbildungsvergütung beinhaltet.

Reform der Ausbildung für Erzieherinnen und Erziehern notwendig

Dazu Ulrich Mädge, Präsident der VKA: „Die Zahl der benötigten Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung ist in den vergangenen Jahren eklatant gestiegen. In Reaktion auf den Fachkräftemangel ist aus unserer Sicht eine Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung erforderlich. Umso mehr freut es mich, dass wir zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Gewerkschaft ver.di hier an einem Strang ziehen.“

5 Maßnahmen für eine bessere Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern

Im Eckpunktepapier sind u.a. folgende wesentliche Maßnahmen definiert:

Bundeseinheitlicher Rahmen für die Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung Reform der Ausbildungsbedingungen (Kostenfreiheit und angemessene Vergütung) Öffnung der Zugangsvoraussetzungen Beteiligung der Sozialpartner

Es ist uns wichtig, dass die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern noch attraktiver wird. „Wir wollen durch bessere Rahmenbedingungen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mehr gut ausgebildetes Personal gewinnen und gleichermaßen die Qualität der Ausbildung stärken“, so Ulrich Mädge.

