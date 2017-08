"Der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat zu existieren!" so Helmut Schmidt. Manchmal scheint das schon an allen Ecken und Enden als Sisyphusaufgabe: Justitia fehlt es an Richtern und Staatsanwälten, die Angeklagten wollen nicht aufstehen, wenn der Richter reinrauscht und auch die Richter tun sich hie und da schwer, mit der Einhaltung und Auslotung der Rechtsstaatlichkeit.Weiter