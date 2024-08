Mehr Werkswohnungen für Landesbeschäftigte in Berlin

Bild: Haufe Online Redaktion Eine Werkswohnung erleichtert die Aufnahme einer neuen Tätigkeit.

Berlin will den Bestand an Wohnungen speziell für Landesbeschäftigte ausweiten. Momentan gebe es 5.500 davon; bis zum Jahr 2028 seien rund 1.000 weitere geplant, hieß es bei einem Besuch von Politikern in einem Projekt der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Berlinovo und der Charité.