Per Ersatzvornahme wurde ein Verordnungsverfahren zu den Personaluntergrenzen in der Pflege eingeleitet. Für den Marburger Bund ist damit das Problem der fehlenden Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt allerdings noch nicht gelöst.

Ab dem 1.1.2019 sollen in vier Krankenhausbereichen Personaluntergrenzen gelten und zwar in der Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie und in der Unfallchirurgie. Die Untergrenze ergibt sich aus einer maximalen Anzahl von Patienten pro Pflegekraft. Unterschieden wird dabei sowohl zwischen Tag- und Nachtschichten als auch zwischen Wochentagen und Wochenenden. Auch Feiertage werden berücksichtigt. Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung soll am 1.10.2018 in Kraft treten. Die Untergrenzen gelten dann ab dem 1.1.2019.

Einhaltung der Untergrenzen

Werden die Untergrenzen nicht eingehalten, kommt auf die Krankenhäuser ein Vergütungsabschlag zu. Wirtschaftsprüfer oder Buchprüfer werden für eine Überprüfung eingesetzt.

Scheitern der Verhandlungen

Die Verordnung ist das Ergebnis gescheiterter Verhandlungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen. Die Parteien sollten die Personaluntergrenzen für pflegesensitive Krankenhausbereiche selbst festlegen. Nachdem dies nicht erfolgte, werden diese Grenzen nun durch eine Ersatzvornahme des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt.

Marburger Bund fordert weitere Maßnahmen

Der Marburger Bund befürchtet, dass entweder nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt oder Personal aus anderen Abteilungen abgezogen wird. Um solche Situationen zu vermeiden, fordert der Verband der angestellten Ärztinnen und Ärzte weitere Maßnahmen.

