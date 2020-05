Gewerkschaften fordern bessere Bezahlung von Pflegekräften

Mindestlohn: Höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege

Die Mindestlöhne für Altenpflegekräfte in Deutschland werden erhöht und ausgeweitet. Dies sieht eine am 22. April 2020 vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung vor. Arbeits- und Bundesgesundheitsministerium ließen in einer gemeinsamen Mitteilung verlauten, dass das Bundesarbeitsministerium diese Verordnung nun kurzfristig erlassen werde. Weiter