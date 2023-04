Entschädigung für Verdienstausfall bei Corona-Quarantäne

Impfpflicht in Medizin und Pflege, Homeoffice, 3G: Coronapflichten und -vorgaben am Arbeitsplatz gegen die 4. Welle und Omikron

Die 4. Welle schlägt heftig zu, Omikron steht in der Tür. Die neue Bundesregierung hat mittlerweile reagiert und Regeln für den Corona-Winter aufgestellt, um das Ende der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ aufzufangen. Die Gesetzesänderungen regeln u.a. eine Impfpflicht in medizinischen- und Pflegeeinrichtungen, die Homeoffice-Pflicht sowie 3G am Arbeitsplatz. Weiter