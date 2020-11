Bezeichnung Sozialarbeiterin als „Trulla“ keine Schmähkritik

Colours of law: Richter*innen müssen auch überzogen harte Kritik einstecken können

Eine Prozesspartei fühlte sich durch die Verhandlungsführung einer Richterin an nationalsozialistische Sondergerichte und an mittelalterliche Hexenprozesse erinnert. Nach der Wertung des Bundesverfassungsgerichts ist dieser massive Vorwurf von der Meinungsfreiheit geschützt, die angstfreie Kritik an öffentlicher Gewalt ermöglichen soll. Weiter