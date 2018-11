Erhöhung der Ballungsraumzulage in München

Bild: Corbis Erhöhung der Ballungsraumzulage in München

Das bayerische Kabinett hat die Erhöhung der Ballungsraumzulage um 50 Prozent beschlossen. Außerdem sollen in München sogenannte Behördensatelliten die Fahrt durch verstopfte Straßen in die Arbeitsstätte erleichtern.

Das bayerische Kabinett hat die Erhöhung der Ballungsraumzulage um 50 Prozent beschlossen. Außerdem sollen in München sogenannte Behördensatelliten die Fahrt durch verstopfte Straßen in die Arbeitsstätte erleichtern.

Die Ballungsraumzulage für den öffentlichen Dienst könnte bald in Bayern deutlich erhöht werden. Das Kabinett beschloss am Dienstag in seiner Sitzung ein Maßnahmenpaket, welches unter anderem eine Erhöhung der Finanzzuschüsse um 50 Prozent, ein Wohnungsbauprogramm und ein Programm zur Gewinnung von IT-Experten beinhaltet.

Pilotversuch eines sog. Behördensatelliten

Zudem soll im Rahmen eines Pilotversuches im Raum München ausprobiert werden, inwiefern Mitarbeitern durch sogenannte Behördensatelliten die Fahrt über verstopfte Straßen in die Arbeitsstätte tageweise erspart werden soll.

Aktuell beträgt die Ballungsraumzulage knapp 82 Euro pro Mitarbeiter und knapp 21 Euro pro Kind. Ziel der Erhöhung sei es, insbesondere die Mitarbeiter der unteren und mittleren Einkommensgruppen zu unterstützen. Der Kabinettsentwurf würde rund 11,5 Millionen Euro kosten, das letzte Wort hat aber noch der Landtag.