Nicht alle Ausgaben sind laut dem Rechnungshof Baden-Württemberg sinnvoll gewesen. Bild: Haufe Online Redaktion

Der Landesrechnungshof Baden-Württembergs hat seine Prüfergebnisse präsentiert. Dabei wurden zu hohe Ausgaben in unterschiedlichen Bereichen gerügt.

Behördenchef Günther Benz stellte in Stuttgart die Denkschrift 2018 vor, die neben einer Bewertung der Haushaltspolitik der grün-schwarzen Landesregierung auch konkrete Kritik an Ausgaben enthält. So monierte der Landesrechnungshof zum Beispiel Ausgaben im Bereich der Universitäten, aber auch Fehlplanungen bei Grünanlagen und der Solarstromgewinnung.

Effizientere Polizeiausbildung würde Geld einsparen

Die Ausbildung an der Hochschule für Polizei könnte nach Ansicht der obersten Rechnungsprüfer schneller und wirtschaftlicher laufen. Bislang studieren Polizisten, die aus dem mittleren Dienst kommen und in den gehobenen Dienst aufsteigen wollen, gemeinsam mit den Polizeianwärtern für den gehobenen Dienst. Der Rechnungshof regt an, das Studium der Aufstiegsbeamten von dem der Direkteinsteiger zu trennen. Dann könnten die jeweiligen Ausbildungszeiten für beide Gruppen verkürzt werden.

Finanzämter arbeiten nicht immer fehlerfrei

Der Rechnungshof moniert falsche Steuerfestsetzungen durch die Finanzämter. Damit entgehen den öffentlichen Haushalten beträchtliche Einnahmen. Als Gründe werden das komplizierte Steuerrecht und Zeitverzögerungen beim Einspeisen neuer Steuerregeln in die eigenen Computerprogramme genannt.

Sonstige Fehlplanungen und zu hohe Ausgaben laut Rechnungshof

Der Bericht listet noch weitere Kritikpunkte auf: