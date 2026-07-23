Fast wie ein neues Gebäude: Mehr Nutzfläche und ein ansprechendes Erscheinungsbild stärken die Ausstrahlung des Gebäudes und strahlen als Impuls positiv in den Stadtteil

Bild: trave3204/Trave Hellmann Fast wie ein neues Gebäude: Mehr Nutzfläche und ein ansprechendes Erscheinungsbild stärken die Ausstrahlung des Gebäudes und strahlen als Impuls positiv in den Stadtteil

Der Stadtteil Moisling – am südwestlichen Stadtrand der Hansestadt Lübeck gelegen – gehörte noch vor wenigen Jahren nicht unbedingt zu den beliebtesten Wohnstandorten der Stadt. Als Symbol für die nachlassende Attraktivität galt viele Jahre das Hochhaus am Sterntalerweg. 1968 erbaut, neun Geschosse hoch, entsprach es weder energetisch noch technisch und erst recht nicht gestalterisch heutigen Anforderungen. Auch das Umfeld war von sozialen und städtebaulichen Herausforderungen geprägt.

Doch statt das teilweise bereits marode Gebäude abzubrechen und an seiner Stelle komplett neu zu bauen, entschied die kommunale Grundstücks-Gesellschaft Trave GmbH, das rechtzeitig entmietete Gebäude grundlegend zu sanieren. "Wir wollten das Gebäude weiterbauen statt abreißen", sagt Dr. Matthias Rasch, Geschäftsführer des Unternehmens. Den Bewohnenden konnten passende Wohnungen in der Nachbarschaft angeboten werden.

Altes Hochhaus: Sanierung und Aufstockung statt Abriss

"Die Hauptmotivation war, dass wir m...