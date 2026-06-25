Mieterstrom hat sich in der Wohnungswirtschaft als fester Bestandteil der Energiewende etabliert, doch der Weg zur Umsetzung bleibt so individuell wie die Unternehmen, die ihn gehen. Wie unterschiedlich Strategie und Partnerwahl ausfallen können, zeigen die folgenden Beispiele.
Als der Bundestag vor rund neun Jahren das Mieterstromgesetz verabschiedete, lief die Umsetzung erst zögerlich an. Doch gesetzliche Nachbesserungen haben den Weg geebnet. Heute bieten zahlreiche Wohnungsunternehmen ihren Mieterinnen und Mietern Strom vom eigenen Dach zur Nutzung an, meist in Zusammenarbeit mit einem professionellen Dienstleister. Mit dem BGH-Urteil zu Kundenanlagen verändern Unternehmen ihre Herangehensweise.
Die Entscheidung der Düsseldorfer Rheinwohnungsbau GmbH, nach und nach möglichst alle Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten und diese ausschließlich nach dem Mieterstrom-Konzept zu betreiben, dürfte Seltenheitswert haben. Die Strategie der Durchführung auch. "Wir haben nach Ermittlung unseres CO2-Fußabdruckes schnell entschieden, beim Thema Mieterstrom zweigleisig zu fahren", erläutert der Handlungsbevollmächtigte Bauwirtschaft, Benjamin Gaidel.
Anhand einer detaillierten Analyse des Bestandes wurden die Gebäude in zwei Kategorien eingeteilt. "Die Dachfläche...
DW Die Wohnungswirtschaft steht für top-aktuelle Informationen rund ums Wohnen – aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Technologische Innovationen von ERP-Software bis KI, Bestandsmanagement, Immobilienrecht sowie die Zukunft von Quartieren und Stadtentwicklung stehen im Fokus.
-
Mieterhöhung nach Aufwertung der Baualtersklasse
140
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1321
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
71
-
Zweckentfremdungsverbot: Was in den Bundesländern gilt
57
-
Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
53
-
DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
30
-
REA 2026: Die Immobilienbranche trifft sich in Hannover
30
-
"Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft": Siegerteams gekürt
29
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
27
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
24
-
Wohnungsunternehmen werden Software-Entwickler
22.06.2026
-
Sozialer Wohnungsbau: Förderung in den Bundesländern
16.06.20261
-
Messe wird zur ganzjährigen Community
15.06.2026
-
"Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft": Siegerteams gekürt
10.06.2026
-
DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
10.06.2026
-
Warum Scheitern der Schlüssel zur Transformation ist
10.06.2026
-
Wohnungsbau: EU-Kommission rüffelt Deutschland
05.06.20261
-
Halligalli kommt später
05.06.2026
-
Die 5 größten Fehler – und wie sie sich vermeiden lassen
04.06.2026
-
Wenn Überschuldung im Quartier ankommt
04.06.2026