Im Quartier Heerstraße Nord bilden die landeseigene Gewobag als Vermieterin und die Stiftung Berliner Leben eine strategische Allianz für nachhaltige Quartiersentwicklung mit Beteiligungsformaten. Bestandspflege, soziale Verantwortung und kulturelles Engagement wirken so zusammen.
In einer Stadt wie Berlin, geprägt von Vielfalt, sozialen Herausforderungen und beständigem Wandel, zeigen sich die gesellschaftlichen Konflikte oft direkt in den Quartieren. Diese sind Lebenswelt, Heimat und Rahmen für Gemeinschaft. Doch gerade dort, wo Menschen wenig Geld haben oder mit Ungewissheiten kämpfen, kann Rückzug, Isolation oder Entfremdung drohen. Wenn Bewohnerinnen und Bewohner sich nicht mehr mit ihrem Umfeld verbunden fühlen, droht soziale Fragmentierung – ein Szenario, auf das viele Wohnungsunternehmen mit Sorge blicken. Deshalb hat auch die Wohnungswirtschaft eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung, dort als Akteur zwischen den Menschen und dem Quartier zu wirken.
Das Quartier Heerstraße Nord
Das Gebiet Heerstraße Nord liegt im Berliner Bezirk Spandau. Es handelt sich um eine Großsiedlung mit mehrgeschossigem Mietwohnungsbau aus den 1960er bis 1980er Jahren. Prägend sind fünf charakteristische 20-stöckige Punkthochhäuser sowie mehrgeschossige Gebäuderiegel mit ...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
167
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1411
-
Verbot von Bleirohren: Letzte Frist läuft am 12. Januar ab
137
-
Ladeinfrastruktur im Mehrparteienhaus: Die Förderung
120
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
102
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
70
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
67
-
Bauen für die Bundeswehr: mehr und schneller
50
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
50
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
46
-
Das bewegt die Wohnungswirtschaft im Jahr 2026
26.01.2026
-
Warum Vermieter mehr digitale Services bieten sollten
22.01.2026
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
22.01.2026
-
Glasfaserausbau in Wohngebäuden: So soll es gelingen
21.01.2026
-
Kampagne der Wohnungswirtschaft gegen häusliche Gewalt
15.01.2026
-
Digitalpioniere: Bewerbungsstart für 2026
15.01.2026
-
Neuer Stimmungsindex für die Wohnungswirtschaft
14.01.2026
-
DW-Zukunftspreis 2026: Frist verlängert!
14.01.2026
-
Bauen für die Bundeswehr: mehr und schneller
06.01.2026
-
Neue Rahmenvereinbarung für das serielle Sanieren
05.01.2026