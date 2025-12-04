Maja Mijatovic
Maja Mijatovic
freie Architekturjournalistin, Hamburg
Neues Bauen: Wie Gustav Oelsner den Wohnungsbau veränderte
Bild: Andreas Bock Die Bauten in Ottensen entstanden im Stil des Neuen Bauens

Ein Spaziergang durch Hamburg-Altona offenbart die architektonische Vision Gustav Oelsners, der in den 1920er Jahren mit innovativen Wohnkonzepten den Wohnungsbau revolutionierte. Bis heute dienen die denkmalgeschützten Bauten als Vorbild für das moderne, bezahlbare Neue Bauen.

Es ist ein sonniger Herbsttag in Hamburg-Altona. In der Wohnsiedlung an der Bunsen- und Ohmstraße im Stadtteil Ottensen hallt das fröhliche Kreischen spielender Kinder über den Spielplatz. Durch die Schaufenster eines der drei Kopfbauten sieht man in der Kreativwerkstatt mehrere Personen, die sich vertieft mit ihren Stickereien beschäftigen. Linden und Ahornbäume säumen die Straßen, das erste Laub segelt sanft auf den Gehweg. "Als der Architekt Gustav Oelsner die Bauten in der Bunsen-, Ohm-, Borsel- und Helmholtzstraße 1926 und 1927 errichten ließ, war dieses Gebiet durchzogen von zahlreichen Fabriken", erklärt Volker Schmidt, Architekt und Vorstand der Gustav-Oelsner-Gesellschaft in Hamburg.

Historisches Luftbild Wohnsiedlung Bunsen-, -Ohm-, Borsel-, Helmholtzstraße
Bild: SUB Hamburg, Nachlass Gustav Oelsner Historisches Luftbild der Siedlung: Rechts im Bild erkennt man ein Fabrikgelände

Er steht vor der Kreativwerkstatt und zeigt ein historisches Luftbild. Vage sind Schienen auf den Straßen zu erkennen, die aus den Fabrikgeländen in den Stadtteil führen. "In Altona herrschte zu jener Zeit eine drückende Wohnungsnot. Und gleichzeitig waren die hygienischen Bedingungen für die Anwoh...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft.
DW Die Wohnungswirtschaft 12/2025

DW Die Wohnungswirtschaft steht für top-aktuelle Informationen rund ums Wohnen – aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Technologische Innovationen von ERP-Software bis KI, Bestandsmanagement, Immobilienrecht sowie die Zukunft von Quartieren und Stadtentwicklung stehen im Fokus.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen
DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop
Sie besitzen das Magazin bereits? Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  Neubau, Wohnungsbau
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge