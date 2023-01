Auch für Wohnungsunternehmen ist es schwieriger geworden, Mitarbeitende zu finden und zu halten. Die VBW Bochum hat gemeinsam mit Analyse & Konzepte Immoconsult ein Programm entwickelt, um Potenzialträgerinnen und -träger im Unternehmen zu identifizieren und sie besser zu fördern.

Die VBW Bauen und Wohnen GmbH ist mit mehr als 12.600 eigenen und 178 verwalteten Wohnungen der größte Wohnungsanbieter in Bochum und gibt mehr als 40.000 Menschen ein Zuhause. 150 Personen arbeiten derzeit für das Unternehmen. Eine der Leitlinien der VBW lautet: "Wir entwickeln außergewöhnliche Leistungen und Persönlichkeiten.“ Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist das Programm "Zukunftsmacher“.

Wer ist bereit für neue Aufgaben?

Zielgruppe des Programms sind nicht nur Nachwuchs- oder Führungskräfte, sondern alle, die sich innerhalb der VBW weiterentwickeln möchten und Lust haben, über den beruflichen Tellerrand hinauszublicken und sich zu engagieren.

Der erste Durchgang lief von März 2019 bis Dezember 2020. Der zweite startete im Sommer 2021. Wer mitmachen möchte, muss im ersten Schritt seine Motivation erklären – per Brief, in einer Präsentation oder per Video. Allein diese Bewerbung signalisiert, dass der- oder diejenige sich für neue Aufgaben im Unternehmen bereit fühlt. Maximal...

