Innovative Personalführung: Wenn das Team Verantwortung übernimmt

In Unternehmen, die Ansätze von New Work und agilem Arbeiten umsetzen, stehen oft die Teams im Vordergrund. Einige Ansätze sind auch für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft interessant (Symbolbild)

New Work ist das Schlagwort der Stunde. Andere Branchen zeigen, dass es vielfältige Ansätze gibt, um die Arbeitsorganisation agiler zu machen und den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben. Manche Modelle geben auch der Wohnungswirtschaft wertvolle Anregungen.

Im Jahr 2018 leitete die Direktbank ING eine grundlegende Umgestaltung ihrer Unternehmenskultur in die Wege. Ziel war es nach Unternehmensangaben, "die gesamte Organisationsform konsequent auf agiles Arbeiten auszurichten" und so die Basis für den zukünftigen Erfolg der Bank zu legen. Tatsächlich wurde die ING damit zu einem Vorzeigebeispiel für Agilität und New Work – Begriffe, welche die Arbeitswelt prägen und die auch für die Wohnungswirtschaft relevant sind. Immer mehr Unternehmen experimentieren mit innovativen Formen der Personalführung, und immer mehr Firmen suchen zukunftsweisende Organisationsformen, die über die Erlaubnis von Homeoffice hinausgehen.

Doch welche Modelle gibt es? Welche Ansätze sind in erster Linie in digitalen Start-ups umsetzbar, welche eignen sich auch für traditionsreiche Branchen wie die Wohnungswirtschaft? Und hat am Ende womöglich das "Handelsblatt" recht, das unlängst einen Hintergrundbericht mit der Schlagzeile ankündigte: "Die New-Work-Lüge. Homeoffice...