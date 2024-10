Bild: Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Mit den integrierten Solarziegeln entfallen aufwendige Montage- und Wartungsarbeiten, wie herkömmliche Aufdachanlagen sie erfordern

In einem Neubauprojekt in Karlsruhe-Durlach testet die Volkswohnung GmbH erstmals eine in die Dachziegel integrierte PV-Anlage. Es handelt sich um das nach eigenen Angaben größte Solarziegelprojekt Deutschlands.