Bild: Gewobau Bamberg Das Gesundhaus in Memmelsdorf mit allgemeinmedizinischer Gemein­schafts­praxis, Hebammenpraxis, Apotheke und Bankfiliale

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum stellt eine besondere Herausforderung dar – auch im Landkreis Bamberg. Die Gewobau Bamberg eG geht dias Problem an: Seit Jahrzehnten baut sie erfolgreich Gesundheits- und Pflegeimmobilien und trägt so deutlich zur Lebensqualität in der Region bei.