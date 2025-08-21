Zum Nutzungsmix der Fehrle-Gärten gehört auch ein Ärztehaus mit drei Praxen

Bild: Markus Guhl Zum Nutzungsmix der Fehrle-Gärten gehört auch ein Ärztehaus mit drei Praxen

Das Quartier "Wohnen in den Fehrle-Gärten" bietet Wohnungstypen für viele Bedürfnisse, eine Kita und ein Ärztehaus. Besonders bemerkenswert: Die Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG konnte die Baukosten unter 4.000 Euro pro Quadratmeter halten.

Viel ist in den letzten Jahren über den Bautypus des Quartiers gesprochen und geschrieben worden. Als neue Assetklasse ist das Quartier bezeichnet worden und als die geeignete Struktur, um dem Ideal der Nutzungsmischung zu entsprechen. Bei näherem Hinsehen zeigt es sich allerdings, dass für manche Projektentwickler das Quartier kaum mehr als ein beliebiger Marketingbegriff ist, hinter dem sich zwei oder drei schlichte Wohn- oder Gewerbegebäude verbergen.

Ganz anders ist das beim Quartier "Wohnen in den Fehrle-Gärten" der Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG (LBG), das mit dem DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet worden ist. Dieses enthalte "nicht nur bauliche, sondern auch soziale und nutzungsspezifische sowie nachhaltige Sonderkomponenten", lobt die Jury des Zukunftspreises.

In der Tat entspricht das im Juni 2024 fertiggestellte Quartier in Schwäbisch Gmünd in geradezu idealtypischer Weise allen Anforderungen, die ein Quartier heutzutage erfüllen sollte: Es biet...