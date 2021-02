Arbeit 4.0: Neue Berufsbilder der Wohnungswirtschaft

In der Wohnungswirtschaft wandeln sich Arbeitsfelder und -formen zunehmend. Treiber sind die Digitalisierung und vielfältiger werdende Aufgabenbereiche. Dies erfordert neue Kompetenzen, flexiblere Arbeitsformen und Anpassungen bei Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung.

Die aktuelle Arbeitgeberkampagne des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen verdeutlicht die Vielfalt der Berufsbilder in der Wohnungswirtschaft. Durch die Digitalisierung und Automatisierung haben sich Prozesse in Wohnungsunternehmen verändert. Vielfältige Ansprüche und ein verändertes Nutzerverhalten von Mietern lassen neue Geschäftsfelder entstehen. Die Kompetenzprofile von Mitarbeitern werden dadurch vielfältiger, wodurch neue Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung sowie die Karriereentwicklung in der Wohnungswirtschaft entstehen.

Steigender Bedarf an IT-Kompetenzen

Technologische Entwicklungen und Automatisierungsmöglichkeiten sorgen allgemein für einen steigenden Bedarf an IT-Kompetenzen. Das gilt auch für Wohnungsunternehmen. Sie warten mit einer ganzen Reihe von Services rund um das Wohnen auf, um den Mieter langfristig zu binden. Viele dieser Services laufen bereits hoch automatisiert über Assistenzsysteme und Mieterportale ab. Eine gut funktioniere...

