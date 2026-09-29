Für Britta Nielsen, Senior Portfolio Manager Real Estate bei KGAL Real Investments in Grünwald, ist die Bundesregierung gerade dabei, der Immobilienbranche frischen Aufwind durch ein milliardenschweres Förderprogramm zu verschaffen: "Öffentliche Mittel modernisieren Standorte und schaffen die Grundlage, auf der privates Kapital ergänzend investieren kann."
Zurückhaltender urteilt Clemens Seidel, Managing Director Operations and Investment beim Hamburger Projektentwickler und Immobiliendienstleister Frank Immobilien und Lebensformate: "Die Chancen für die Immobilienwirtschaft sind eher indirekter Art."
500 Milliarden Euro: Wieviel kommt in der Immobilienbranche an?
Es geht um das 500 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. In der Immobilienwirtschaft wird es einerseits als potenzieller Impuls für künftiges Wachstum gesehen. Andererseits gibt es Befürchtungen, dass institutionelle Investoren künftig mehr Kapital in Infrastruktur anlegen werden – u...
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