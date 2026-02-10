KI im Facility Management: Von Daten zu automatisierten Prozessen

Im Facility Management sammeln digitale Systeme heute Daten aus Gebäudetechnik, Energie, Infrastruktur und Umfeld. KI-Agenten gehen weiter: Sie verwandeln diese Informationen direkt in handelnde Prozesse und übernehmen Aufgaben selbstständig.
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter KI nutzen, machen sie das oft klassisch über einen Prompt. Sie nutzen bekannte Plattformen wie Perplexity, Claude oder ChatGPT, formulieren eine Aufgabe und bekommen Ergebnisse. Mittlerweile haben sich Mitarbeitende daran gewöhnt, dass die Ergebnisse auch als Präsentation, Tabelle oder Dokument ausgegeben werden. Das erleichtert es, mit dem Resultat weiterzuarbeiten. So spart sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, selbst eine Präsentation aufzubauen oder eine Tabelle anzulegen.
Aktueller Einsatz von KI: Prompt, Antwort, Weiterverarbeitung
Klassisch erzeugt die KI Antworten – wie auch immer sie ausgegeben werden. Gewissenhafte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüfen die Antworten noch einmal. Andere nutzen sie umgehend und arbeiten sofort mit den Ergebnissen. Wenn die KI ihren Job erledigt hat, steigt der Mensch wieder ein. Hier endet dann die Mensch-Maschine-Interaktion. Jetzt ist der Mensch wieder gefragt, das Ergebnis weiterzuverarbeiten....
