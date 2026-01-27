CO2-neutrale Wärmeversorgung: Heizungen boostern

Auf dem Weg zur CO2-neutralen Wärmeversorgung fließt noch jede Menge Gas oder Öl in fossile Heizkessel. Nachträglich installierte, digitale Mess- und Steuerungssysteme machen feste Regelungsparameter flexibel und reduzieren Energieverbrauch und Treibhausgase.

Es könnte so einfach sein: Man könnte alles laufen lassen und nach und nach seine Bestandsgebäude komplett durchsanieren – inklusive Anlagentechnik und Dämmung der Gebäudehülle. Aber das verbietet sich.

Erstens dauert es Jahrzehnte und zweitens verschenkt es bis zu diesem Ziel erhebliche Einsparpotenziale zugunsten der Mieterinnen und Mieter. Also doch die Installation digitaler Messtechnik? Zusätzlich erhält man wichtige Informationen für den Heizungstausch.

Heizung: Digitalisierung der Anlagensteuerung

Das Zauberwort heißt Digitalisierung der Anlagensteuerung. In Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) und vor allem mit deutlich mehr erfassten Daten als bei den oft noch analog gesteuerten Heizungsregelungen werden bestehende Heizungsanlagen aller Art – vom alten Heizölkessel bis zur Wärmepumpe im Hybridbetrieb – auf den tatsächlichen Wärmebedarf abgestimmt. Verbrauchseinsparungen von zehn bis 20 Prozent können erreicht werden, bei sehr schlecht geregelten oder überdimensionierten An...